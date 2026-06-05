Jorge Macri profundiza sintonía con La Libertad Avanza y acuerda tratar Hojarasca, trapitos y cambios en VTV

El oficialismo y los libertarios dieron una nueva muestra de afinidad en el ámbito legislativo porteño y dejaron listas las dos iniciativas para que sean tratadas en el recinto. También inició el debate sobre el financiamiento para la nueva línea de subte.

La comisión de Presupuesto, que lidera el PRO a través de Waldo Wolff, dictaminó en favor del proyecto impulsado por LLA que suprime leyes y ordenanzas consideradas "obsoletas".

Jorge Macri continúa de guiño en guiño con el presidente Javier Milei. Luego del acuerdo por la coparticipación, el PRO firmó dictámenes en conjunto con La Libertad Avanza para impulsar en la Legislatura la ley de Hojarasca porteña y para eliminar los topes mínimos y máximos en el cobro de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) . También endurecerán penas a trapitos. Las iniciativas serán tratadas en la próxima sesión. También hubo avances sobre la línea F .

Luego del acuerdo al que arribaron en la última sesión, que derivó en la abstención violeta y posterior aprobación de la ampliación presupuestaria, la adhesión al RIGI y la creación del RIMI, el oficialismo acentúa su afinidad con el bloque libertario porteño que conduce Pilar Ramírez, mano derecha de Karina Milei en el distrito. Motivados por las necesidades mutuas, negocian para aprobar leyes que acompañan en espíritu a las propuestas desregulatorias mileistas.

La Hojarasca porteña es un proyecto gemelo al impulsado por los libertarios en Nación. En CABA lo presentó Ramírez y apunta a un "ordenamiento, simplificación y depuración normativa" mediante la eliminación de normas que, según afirma, han quedado "obsoletas" ya que perdieron "utilidad práctica, actualidad o sentido" en la Ciudad de Buenos Aires. La normativa cuestiona el "exceso regulatorio".

En la última reunión de la comisión de Presupuesto, Hacienda y Administración Financiera que conduce el macrista Waldo Wolff, el PRO y La Libertad Avanza acordaron avanzar con el proyecto y firmaron el dictamen de mayoría. En disidencia votó el radicalismo, mientras que Fuerza Buenos Aires y Confianza y Desarrollo rechazaron los cambios.

En materia de movilidad, el proyecto propone derogar la ley 6.352 que creó el Programa "Buenos Aires: Ciudad Bici", cuyo objetivo es "la ampliación de la red de ciclovías y bicisendas" en el distrito porteño, la integración de las vías en los barrios y la interconectividad con otros medios de transporte, como subtes y trenes. La ley apunta a promover el ciclismo en el entorno urbano bajo una articulación público-privada.

También empuja la eliminación de los artículos 7° inciso g), 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 y 23 inciso f) de Ley de Turismo de CABA N° 600, enfocados en el Registro de Prestadores Turísticos. Pero también proponen eliminar la ley 1.264 que regula la actividad de los guías de turismo. Y la ley 109 que establece la prohibición de realizar promociones turísticas privadas o comerciales en las Plazas de Mayo, del Congreso, de la República y Del Libertador Gral. San Martín.

El dictamen de mayoría firmado por el PRO y LLA se enmarca "en un proceso más amplio de transformación estatal" en el que se pone el foco en "dejar atrás modelos basados en la acumulación normativa, la sobrerregulación y la burocracia excesiva". Mediante las derogaciones de una veintena de ordenanzas, de leyes y de artículos, buscan "avanzar hacia una administración más simple, eficiente y enfocada en facilitarles la vida a los vecinos". Se espera que llegue al recinto en la próxima sesión.

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Cambios en la VTV y endurecimiento a penas de "trapitos"

En paralelo, la Legislatura también dictaminó otro proyecto de autoría de Ramírez que propone modificar el artículo 27 de la ley 2.265 sobre la VTV y que elimina la capacidad de la autoridad de aplicación de fijar tarifas mínimas ni máximas. Actualmente el texto vigente señala que la actividad es "arancelada según las tarifas aprobadas por la Autoridad de Aplicación".

En su versión original, la presidenta de LLA de CABA proponía avanzar hacia una "verificación sin costo", pero en comisión hubo cambios. El dictamen final cambia el espíritu y hace mención a la "Libertad de Precio para la Verificación Técnica Obligatoria".

Señala que el precio de la Verificación Técnica Obligatoria (VTO) "será estipulado por las Estaciones de Verificación, contemplado el costo de la Oblea Identificatoria y del Certificado de Verificación Técnica (CAVT)", con las excepciones previstas en el artículo siguiente. Y aclara: "La Autoridad de Aplicación no podrá fijar tarifas mínimas ni máximas obligatorias a las Estaciones". La firma salió con apoyo del PRO y la UCR.

El peronismo cuestionó la modificación y acusó a LLA y el PRO de querer cobrar la VTV "sin un límite de precio". "Usan la "libertad" para poder cobrarte lo que quieren", se quejó Claudia Neira, presidenta del bloque.

Asimismo, este viernes también se dictaminaron cambios al Código Contravencional para endurecer las penas a los "trapitos". Para la jefa del bloque PRO, Silvia Lospennato, el objetivo es "disuadir" para reducir el delito. La iniciativa aumenta los días de arresto, el valor de las multas e impone sanciones a los líderes de las organizaciones ilícitas. La norma es apoyada por LLA.

Desde la oposición dudaron del verdadero impacto que tendrá la ley. La legisladora Graciela Ocaña pidió que se de un debate más profundo. "Esta Legislatura no se dio el tiempo de tratamiento que requiere esta norma", dijo y afirmó que lo que se ve es "una carrera por quién es más duro y de derecha". "Acá estamos para resolver problemas, no para ver quién sale más rápido para la derecha", señaló.

En el peronismo cuestionan el foco que el macrismo y los libertarios quieren darle a la discusión, con los cuidacoches en el centro de la escena pero sin atacar la cuestión de fondo: la relación de los jefes de las organizaciones con la Policía. Pese a que en CABA hay más de 11 mil contravenciones por trapitos, aseguran que no hay registro de la vinculación de efectivos con dichas prácticas, lo que dificulta la tarea a la hora de atacar el problema.

En ese marco, el bloque que conduce Claudia Neira propuso modificar el Código Contravencional para incrementar las penas para los cabecillas de los grupos y para los efectivos que sean encontrados culpables de facilitar una actividad ilegal, es decir, cuando exista connivencia policial.

El proyecto propone un "abordaje integral de la actividad contravencional de cuidacoches" que combina tres criterios: "proporcionalidad en la sanción del tipo básico; escalonamiento punitivo que carga el mayor peso sobre quienes organizan y dirigen el entramado; y persecución efectiva de la connivencia policial como condición estructural para evitar la impunidad".

Las tres iniciativas del PRO y LLA corren en línea con el acercamiento del jefe de Gobierno al Presidente de la Nación. Con gestos públicos, como el cálido saludo en el marco del Tedeum por el 25 de mayo, y palabras elogiosas hacia la gestión económica, como las que tuvo durante su discurso en el Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, Macri intenta mostrarse en sintonía con Milei, luego de meses de distanciamiento.

En el horizonte aparece elección porteña del 2027 en la que el mandatario irá en busca de la reelección. Según supo Ámbito, el alcalde aspira a ir a una nueva alianza con La Libertad Avanza y a dirimir en una PASO la candidatura del antikirchnerismo. Los libertarios, aún sin candidato definido, pretenden conquistar el distrito, según les hizo saber Karina Milei a los legisladores en una reunión que tuvo lugar meses atrás.

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Financiamiento de la línea F

En paralelo a los acuerdos por Hojarasca y VTV, la Legislatura comenzó a debatir el proyecto de Financiamiento enviado por Macri para la construcción de la línea F que contempla la toma de deuda a través de organismos de crédito o en el mercado -local o internacional- por hasta u$s1.350 millones.

La iniciativa contempla el pedido de autorización al Palacio Legislativo para contraer "uno o más empréstitos" con instituciones de crédito de diferente calibre y a "emitir títulos de deuda en el mercado local e internacional". El destino del financiamiento "será la construcción integral de la Línea F de la red de subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y comprende "la ingeniería, la construcción (obras e instalaciones) y el equipamiento correspondiente".

En ese marco, el ministro de Hacienda y Finanzas de CABA, Gustavo Arengo, visitó la Legislatura porteña para defender la iniciativa. Según dijo, CABA logró fortalecer su situación crediticia en los últimos años y está en condiciones de tomar deuda para una obra de tamaña magnitud e importancia.

“La Ciudad presenta hoy un perfil de deuda más sólido y sostenible. Logramos extender el plazo promedio de vencimiento de 4,4 a 6,4 años, reduciendo las necesidades de refinanciamiento en el corto plazo. Esto nos permitió acceder a mejores condiciones de financiamiento gracias a la confianza que generan los resultados fiscales y la gestión de la Ciudad en los mercados”, celebró.

También participó el ministro de Movilidad, Pablo Bereciartua. “El objetivo es firmar el contrato durante el transcurso de 2026", dijo y celebró que el distrito pueda avanzar en estas transformaciones "gracias al capital humano y al trabajo técnico desarrollado". La obra aún se encuentra en etapa de licitación, comenzaría en la segunda mitad del año, según dijo el propio Macri durante la apertura de sesiones.