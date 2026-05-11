Jorge Macri abre la puerta a otro acuerdo con La Libertad Avanza en CABA y agita interna con Patricia Bullrich

El jefe de Gobierno tiene la lapicera para definir si la Ciudad desdobla o no las elecciones el próximo año. El escándalo de Adorni golpeó al Gobierno y revitalizó al PRO. Pese a todo, hay dudas sobre el éxito del macrismo en una PASO con La Libertad Avanza. ¿Salida elegante para Macri?

Patricia Bullrich junto a Jorge Macri, quien fuera su candidato a jefe de Gobierno porteño en las internas de Juntos por el Cambio en 2023.

Ante las dudas sobre un eventual adelantamiento de las elecciones, la Ciudad de Buenos Aires ya comenzó a moverse al ritmo electoral. Patricia Bullrich tomó la posta en La Libertad Avanza en medio del escándalo de Manuel Adorni y comenzó a recorrer el distrito en modo candidata. Del lado del oficialismo, Jorge Macri reafirmó su intención de reelegir y pone fichas a una reconstrucción del PRO a través de la gestión, que le permita forzar una interna con los violetas .

Con la lapicera en su poder, el jefe de Gobierno será juez y parte en la definición sobre los comicios locales. Su postulación para un nuevo mandato fue confirmada en su propia voz, pero la duda recae en la estrategia a seguir. En los despachos del PRO señalan que por el momento no hay un debate interno formal sobre avanzar o no en nuevo desdoblamiento y que, en caso de inclinarse por la positiva, se tomaría recién a finales del año, tal y como ocurrió en 2024. Pero para eso entrarán en juego diferentes variables.

En primer lugar, el estado de la relación con los hermanos Milei. Fuentes con terminales en el PRO señalaron a Ámbito que el acuerdo entre Mauricio Macri y Karina Milei para el ámbito de CABA, sellado a través de la conexión Daniel Angelici-Pilar Ramírez, no incluía las elecciones del año próximo pero sí dejaba la puerta abierta a negociar una nueva alianza electoral. Pero aclararon: "Era bajo condiciones de rendición" para el jefe de Gobierno.

Las denuncias por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete y las encuestas con números adversos para el Gobierno cambiaron por el momento la ecuación. En el PRO ahora consideran que el caso Adorni y la interna entre el karinismo y Santiago Caputo, cuyo correlato afecta directamente a un modelo económico que sigue sin atender las demandas de la sociedad, les ofrecen una oportunidad para revitalizarse como partido.

Adorni, persona de extrema confianza de los Milei, dejó entrever en declaraciones a Neura que no participará de los comicios porteños al afirmar que sería algo "irracional" presentarse. Sin perder el tiempo, Bullrich pre-lanzó su candidatura con una recorrida por Lugano en la que dialogó con comerciantes y vecinos e hizo una defensa del modelo económico de Milei, pidiendo más rebajas de impuestos en CABA.

Horas antes, encendió la interna en LLA al desautorizar al mandatario nacional y pedir públicamente a Adorni que presente "de inmediato" su declaración jurada para aclarar su situación en el marco de la causa en la cual el contratista Matías Tabar declaró haber recibido u$s245.000 en "efectivo" de su parte para refaccionar la casa de Indio Cuá.

Desdoblamiento y PASO PRO-LLA en CABA, ¿una bala de plata de Macri?

En el PRO consideran que ante el enroque Adorni-Bullrich y la interna de LLA, las posibilidades de Macri de reelegir crecen respecto a meses atrás. Y que el único vehículo posible para tal fin es una coalición. La primera opción es ir a una interna con la escudería violeta en la que puedan dirimir quién es el mejor candidato del bloque antikirchnerista. “Requiere esfuerzo de ambas partes ir juntos. Veremos, habrá que charlarlo”, dijo el mandatario porteño en diálogo con TN sobre una alianza con LLA.

"Tiene en sus manos una bala de plata para negociar que es el posible adelantamiento de las elecciones y la continuidad de las PASO", afirmó un histórico dirigente del PRO, hoy alejado del partido pero con llegada al entorno del jefe de Gobierno. Para acercar posiciones en pos de un acuerdo, debería usufructuar la lapicera y estirar al máximo el tiempo de definición, siempre y cuando los números le permitan sentarse a la mesa.

El alcalde también aspira a dirimir la contienda mano a mano. El que gana conduce. El que no, acompaña. "Macri quiere una alianza con los libertarios y que se defina la candidatura en una interna con Bullrich", afirman desde el partido amarillo. Antes del escándalo judicial de Adorni, los libertarios descartaban de plano esa opción, pero hoy nadie asegura que no sea el camino a tomar.

En las elecciones porteñas de 2025, el PRO terminó en un inédito tercer puesto con apenas 15 puntos, detrás de LLA y del peronismo. Aquel resultado forzó al macrismo a tejer un acuerdo con los libertarios para octubre. "Más que una bala de plata, ir a una PASO con LLA es pegarse un tiro en el pie", asegura otra dirigente porteña que desconfía del éxito de un nuevo acuerdo.

Entre los argumentos, señalan que el electorado de la Ciudad es más duro y libertario que en otras partes del país. Además, si bien no competiría Adorni, Bullrich también arrastra buena imagen en el distrito. "Hoy Adorni está golpeado. Si la candidata es Patricia (Bullrich) no tiene chance. La pregunta que debería hacerse es ¿por qué la gente votaría a la copia y no al original? Es un razonamiento errado el que hacen en el PRO", agrega.

Respecto a si podría ser una opción plausible para un jefe de Gobierno que enfrenta un escenario adverso, dijo: "¿Salida elegante? Lo dudo".

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"Patricia es Patricia", las dudas sobre Bullrich

El problema que sobrevuela para los libertarios es la desconfianza que genera Bullrich: "Adorni era y es Milei, pero Patricia es Patricia", resumió a Ámbito otro dirigente porteño cercano a la exministra. Ocurre que los Milei pasaron de tener a una figura de extrema cercanía y confianza para colocar en la boleta, a posiblemente depender de una dirigente que tiene vuelo propio.

En el ámbito porteño, una fuente que supo trabajar codo a codo con la exministra ve en las recorridas que inició la semana pasada en Lugano una ambición superior: "Decidió que quería ser candidata desde el momento en que fue al Senado. La duda es si tiene aspiraciones reales en CABA o si lo que quiere es ser Presidenta", es la pregunta.

Por el momento, el jefe de Gobierno sabe que tiene un punto adentro asegurado en pos de su estrategia: los números para sostener las PASO en CABA. Según afirmó en declaraciones a la prensa, las primarias "han permitido la capacidad de ganarle al peronismo" a partir de la construcción de coaliciones amplias, un esquema al que pretende volver, con la reedición de Juntos por el Cambio como una opción a "B".

Pero los libertarios, con sus 14 legisladores, exigen su eliminación tanto en CABA como a nivel nacional a razón del costo que implica su implementación. En el distrito, están lejos de los 40 votos que exige el Código Electoral para eliminarlas: el peronismo, bloque mayoritario con 20 miembros, y la oposición dialoguista ven a las primarias como una herramienta útil para la democracia por lo que no aportarían votos en favor de LLA.

La evolución de la economía y el avance de las causas judiciales serán dos factores importantes a tener en cuenta para la definición del alcalde. A ocho meses de las elecciones de octubre en las que LLA se impuso al peronismo en buena parte del país, el escenario es más hostil para el Gobierno. Incluso indicadores como el Índice de Confianza en el Gobierno acumula cuatro caídas seguidas en abril y se ubicó en el nivel más bajo de la gestión Milei. De continuar por ese sendero, los Milei tendrán menos cartas en la mano a la hora de negociar.

Macri dejó en claro que, pese a no tener un vínculo fluido con Milei, está dispuesto a acompañar el rumbo económico del país. En CABA, por lo pronto, trabaja para asemejar su gestión a la de LLA, con limitaciones: lleva adelante políticas que se asemejan no solo al primer macrismo sino, en particular, a la actual versión libertaria, con recorte en impuestos, eliminación de estructuras y cargos políticos, desalojos masivos, seguridad y orden en espacio público.

Pero en el PRO destacan también que Macri gobierna la ciudad más rica del país y que, a diferencia de Milei, en su caja de herramientas puede hacer uso de la inversión en obra pública. Recientemente se mostró junto al ministro de Salud, Fernán Quirós, en una recorrida por las obras en el Hospital Fernández, una de las 30 que llevan adelante en centros de salud. Así las cosas, el jefe de Gobierno sopesa las opciones y, aún con tiempo, sale a mostrar gestión para rearmar al partido para disputar el lugar de garante del antikirchnerismo con LLA.