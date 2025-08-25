José Luis Espert habló sobre su relación con Diego Spagnuolo: "La misma que he tenido con infinidad de liberales"

El candidato a diputado libertario se refirió escándalo que rodea al Gobierno por las coimas en discapacidad, aunque prefirió esquivar el tema y centrarse en la campaña.

Tras el acto en Junín, José Luis Espert , candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en Buenos Aires, fue abordado por la prensa y evitó pronunciarse sobre el escándalo que rodea al Gobierno por las coimas en discapacidad, centrando sus respuestas en la campaña y en la posibilidad de mejorar su performance electoral.

El actual legislador libertario se refirió a su vínculo con el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo y la calificó como: “La misma relación que he tenido con infinidad de liberales” .

Al ser preguntado sobre si la causa podía afectar su campaña o sobre los audios que revelan el esquema de corrupción, el legislador repitió como un mantra: “Estamos trabajando muy bien para cambiar la provincia de Buenos Aires, vamos a hacer una muy buena elección” .

Frente a la insistencia de los cronistas sobre su opinión acerca del caso, Espert reiteró: “Vamos a hacer una muy buena elección en la Provincia” .

Cuando se le consultó nuevamente sobre su relación con Spagnuolo, respondió con desdén: “La misma relación que he tenido con infinidad de liberales” , manteniendo su estrategia de evitar dar detalles sobre el escándalo y redirigiendo la conversación a la campaña electoral.

Escándalo por coimas en ANDIS: revelan nuevos audios donde mencionan a Sandra Pettovello y Diana Mondino

El escándalo por coimas que sacude al Gobierno avanza en la Justicia. Este lunes, se conocieron nuevos audios de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En los fragmentos que anticipó Jorge Rial en Argenzuela, por Radio 10, el exfuncionario menciona a la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y a la excanciller Diana Mondino.

De acuerdo al adelanto de Radio 10, estos nuevos audios se grabaron en algún momento entre "el término de agosto del año pasado y principios de este año", y demuestran que la presunta trama de corrupción en ANDIS "es un negocio enorme que se traslada a otros ministerios".

"Imaginate los quilombos que están teniendo. Están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino", sostiene Spagnuolo en uno de ellos. La excanciller dejó su cargo a fines de octubre de 2024 y, a principios de agosto, generó polémica al referirse a la causa $LIBRA durante una entrevista con Al Jazeera semanas atrás.

En otro de los audios, el extitular de ANDIS apunta contra la ministra Pettovello. "Sandra a mí me hizo una jugada medio... Me dejó expuesto con Karina (Milei) y con Lule (Menem). Cuando yo hablé con ella, fue y habló con Javier. Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo", reclama.