Elecciones 2025: Quién es Sergio Tronco Figliuolo, el periodista que será candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires







El conductor y figura del canal Neura competirá en la lista de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, junto a José Luis Espert y otros referentes mediáticos.

Figliuolo, conductor de Neura y cercano a los Milei, será candidato a diputado bonaerense por La Libertad Avanza en octubre. X: @tronco

Sergio “Tronco” Figliuolo, conductor de streaming, accionista de Neura y colaborador habitual de Alejandro Fantino, fue incluido en el puesto número 11 de la lista bonaerense de La Libertad Avanza. Su incorporación se confirmó en el cierre de listas para las elecciones legislativas del 26 de octubre, integrando la boleta encabezada por José Luis Espert.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según el listado oficial, los primeros puestos de la boleta bonaerense están ocupados por Espert, Karen Reichardt, Diego Santilli, Gladys Noemí Humenuk y Sebastián Pareja. Figliuolo aparece entre Giselle Castelnuovo y María Fernanda De Sensi. La presentación de la nómina se completó el domingo ante la Cámara Nacional Electoral, junto con los cierres de listas del resto de las fuerzas políticas nacionales.

Sergio “Tronco” Figliuolo Figliuolo integra la boleta bonaerense de La Libertad Avanza en el puesto 11, detrás de José Luis Espert. La inclusión de Figliuolo responde a una estrategia del espacio: sumar figuras mediáticas y caras conocidas para generar familiaridad entre los votantes. La presencia de personalidades populares busca que los electores reconozcan nombres y rostros al momento de elegir, aprovechando la notoriedad pública de los candidatos para fortalecer la visibilidad de la boleta en la Provincia de Buenos Aires.

Quién es Sergio “Tronco” Figliuolo Figliuolo construyó su perfil público a través de Neura, el canal de streaming fundado por Alejandro Fantino, donde se desempeña como conductor y accionista. Su rol le permitió acompañar proyectos de Fantino y mantener su propio espacio en la programación del canal. En junio, recibió en su estudio a Javier Milei, Karina Milei y sus perros, en un programa con el fin de recaudar fondos para refugios de animales.

GymUCIuXAAAZK0w La estrategia del partido busca sumar caras conocidas para aumentar la familiaridad con los votantes. Neura Figliuolo entrevistó varias veces a ambos y, desde su espacio en Neura, transmite mensajes de respaldo a la agenda libertaria. En redes, comparte publicaciones irónicas contra dirigentes opositores y se presenta como “Master of Neura”, con más de 116 mil seguidores.

“Lo digo en serio, no es broma. Pónganle a Tronco a competir. Que vaya el Joker de San Justo. No lo digo en joda”, había declarado Fantino semanas antes del cierre de listas. Con esta candidatura, Figliuolo buscará trasladar su presencia y discurso digital al Congreso desde la Provincia de Buenos Aires, en la nueva modalidad de Boleta Única de Papel establecida por la Ley 27.781. Noticia en desarrollo.-