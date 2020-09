"Códex" para entender a la Corte del 20% y el dilema "autito chocador"

En cuestión de horas, la Corte replicó que desde 2010 se encarga del tema y mostró sus números y reconocimientos internacionales. La consideran “inapelable” en términos simbólicos. No hay nada que a Highton le interese más que su misión al frente de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) y su rol en la Oficina de la Mujer, “pionera” en el Estado en abocarse a la materia. Raro reconocimiento oficial para la única jueza que le puso cara al anuncio de reforma judicial del Gobierno. Nadie en el cuarto piso entendió la polémica auto generada en momentos en los que Cambiemos había monopolizado la presión al tribunal a contramano del declamado republicanismo. Ayer, una caravana de autos y banderas pasó por la casa del juez Ricardo Lorenzetti en Rafaela. Hubo sectores que a fines de la semana pasada pedían la dirección de los ministros y las de sus allegados. No sería para acercarle presentes.

Mientras la Cámara Contencioso Administrativo Federal pidió la versión taquigráfica de la sesión del Senado donde se aprobó la revocatoria del traslado de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, la Corte leyó que implicaba estirar una definición. Hasta el viernes, la fiscalía de Cámara no se había expedido sobre la viabilidad de la apelación al amparo rebotado para que los jueces se aferren a la Cámara de Comodoro Py. Podría ocurrir hoy, lo que deja exiguas 24 horas para que los camaristas Guillermo Treacy y Jorge Alemany se pronuncien. Si eso ocurre, caería automáticamente el “per saltum” de B&B que es precisamente un recurso por salto de instancia, sin que se pronuncie. Lo de mañana sería abstracto.

Si la Cámara no se pronuncia, mañana la Corte podría vía Zoom rechazar el tratamiento del per saltum. ¿Implica que el Gobierno ganó? No, porque el caso escalaría de todas formas por la vía del recurso extraordinario o de queja y nuevamente lo tendrían bajo tratamiento por la vía “ordinaria”. Se estiraría el misterio y los plazos. Aunque bajo esta modalidad, la Corte podría también exigirle a la Cámara que se pronuncie en un lapso determinado.

El otro escenario es que la Corte (con un mínimo de tres votos para todo) “abra” el recurso, es decir que lo considere admisible. Tampoco habría que esperar un resultado inmediato. Para abocarse al caso, el máximo Tribunal debiera solicitar el expediente principal por el fondo del asunto, el amparo. Si quiere podría hacerlo con la copia digital. ¿Ganarían los jueces? No, todavía, porque la opción entonces se bifurca nuevamente: a la luz del “caso” que se presenta podrían darle la razón al reclamo o rechazarlo. Aceptación o rechazo del per saltum no son sinónimos de victoria, en ningún caso.

El nuevo “códex” del Palacio implica entender el cambio de paradigma donde cada juez conserva sólo la potestad del 20% de cada fallo. El clásico alegato de oreja para obtener al menos tres porciones de voto se transformó en presión pública. “Otro ladrillo en la pared”, toman nota en el cuarto piso, donde consideran que el poder está en los fallos.

En el mundo judicial ven el tema con opiniones divididas: Los magistrados enrolados en la “Bordó” y “Compromiso Judicial” defienden los traslados, los “Celestes” están a favor de que vuelvan a sus cargos originales. Todos coinciden, por lo bajo, en la “desprolijidad” de lo actuado en 2018 por Mauricio Macri. Tan desprolijo como pueden quedar expuestas las delaciones de los arrepentidos de la causa “cuadernos”, sin soporte material alguno más allá de un acta. Esa confirmación es la que pidió Ana María Figueroa de Casación a solicitud de una de las partes acusadas. La respuesta abrirá otro capítulo más que preanuncia una primavera sin paz.