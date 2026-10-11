Presupuesto 2027: arranca debate en Diputados en medio del efecto León XIV y la interna de La Libertad Avanza

El gobierno nacional tuvo que dar marcha atrás en el recorte de partidas a la discapacidad previsto en el proyecto. Negociaciones cruzadas y un calendario que apremia

Arranca este martes el debate por el Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados con la presencia del Secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en medio de las negociaciones cruzadas con los gobernadores para intentar suspender las PASO y con la interna abierta de La Libertad Avanza por el recorte a las partidas de discapacidad.

Tras la reunión entre Javier Milei y Patricia Bullrich, el oficialismo intentará ordenar su tropa para encarar el último bimestre del periodo ordinario que finaliza el 30 de noviembre. El Presupuesto 2027 empieza a discutirse mañana a partir de las 12:00 en la comisión de Prepuesto y Hacienda sin la presencia de Luis Caputo y con un volantazo de entrada que expone la interna de La Libertad Avzanza.

La mesa politica de Karina Milei y Martín Menem tuvo que acordar con los bloques opositores un proyecto paralelo para prorrogar la emergencia en discapacidad dejando sin efecto la motosierra que planteaba el capitulo 6 del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional con un recorte a las pensiones no contributivas por invalidez, la eliminación del arancel unificado y el nomenclador universal, entre otros puntos.

En ese contexto, hay un calendario que no figura en ningún reglamento de Diputados y que ordena buena parte de la estrategia oficial. León XIV llegará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. El domingo 8 será recibido por Javier Milei en Casa Rosada, y a las 9.15 del lunes 9 visitará el Cottolengo Don Orione de Claypole, donde viven 415 personas con discapacidad, una de las primeras actividades de su agenda.

Un detalle no menor es que Bertie Benegas Lynch preside la comisión de Presupuesto y Hacienda. Se trata de una de la figuras más explícitamente criticas del Episcopado y algunas de sus principales figuras como el arzobispo porteño Jorge García Cuerva . “El mensaje de García Cuerva fue lamentable e injusto con los logros del Gobierno. Algunos militan con sotana el regreso del peronismo que nos dejó 57% de pobres”, fue la réplica Benegas Lynch luego del RTedeum del 25 de mayo en la Catedral. En el mismo mensaje, sostuvo: “La permanente demonización del individuo, la riqueza y la romantización de la pobreza los dejan siempre en mal lugar”. El padre del diputado libertario, Alberto Benegas Lynch, había incluso propuesto romper relaciones diplomáticas con El Vaticano durante la campaña presidencial de Milei.

Por eso en La Libertad Avanza buscan evitar el costo político de cara a la campaña electoral con capítulo del Presupuesto que recorta el esquema de actualización de las prestaciones. De ahí la urgencia por dejar cerrado el frente de discapacidad antes de la llegada del Pontífice, y de ahí también el apuro por llevar el Presupuesto al recinto en la primera semana de noviembre, como se evaluó en las últimas semanas, antes de que la visita del Santo Padre condicione el debate.

El Presupuesto 2027 que ingresó el 15 de septiembre con recortes en discapacidad y universidades que dispararon quejas incluso de Bullrich. Para atornillar los votos y ordenar la interna, el proyecto será modificado antes de la firma del dictamen definitivo previsto para el 28 de octubre con el objetivo de votarlo en el recinto en noviembre.

Cede La Libertad Avanza

Para asegurar los votos de los aliados a favor del Presupuesto, La Libertad Avanza tuvo que ceder en discapacidad y firmar un dictamen de mayoría en las comisiones de Discapacidad y Presupuesto, que mantiene la emergencia del sector y seria votado en la sesión solicitada por el bloque libertario que preside Gabriel Bornoroni para el miércoles 21 a las 12:00. Además de discapacidad, el temario incluye endeudamiento familiar, vandalismo rural, trazabilidad de medicamentos y la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que todavía no tiene dictamen.

Será una semana delicada para la Casa Rosada en el Congreso. El jueves a las 14:00, la oposición intentará celebrar una sesión especial. El pedido lo firmaron Unión por la Patria, Encuentro Federal, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica, con tres temas: endeudamiento familiar, prórroga de la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y el rechazo al DNU 70/2023.

Sin embargo el quórum opositor no esta garantizado, en especial otras la resolución de la Corte Suprema que volvió a dejar sin efecto la derogación de la ley de tierras prevista en el DNU 70/2023 . Los bloques opositores reúnen unos 111 diputados y el quórum es de 129. Para sesionar necesitan sumar a los legisladores que responden a gobernadores, justo cuando la Casa Rosada negocia con esos mandatarios las partidas del Presupuesto. Esa es la apuesta del oficialismo: que la sesión del 15 caiga y la del 21 se lleve la agenda.

Ese mismo jueves, desde las 13.30, se realizará frente al Congreso la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada por los gremios, la FUA y los rectores del CIN. La coincidencia no es casual: pone en la calle el reclamo presupuestario mientras adentro se mide el quórum.

Los gobernadores y las PASO

Detrás del Presupuesto 2027 late la negociación con los gobernadores. Diego Santilli retomó las bilaterales tras la cumbre en París, con dos objetivos que se retroalimentan: aprobar el Presupuesto y suspender las PASO en 2027. El gobierno nacional no tiene los votos pnara eliminarlas definitivamente. Pero si podría lograr consensos para suspenderlas y por eso el Gobierno se inclina por esa opción.

La Casa Rosada necesita 37 votos en el Senado y confía en que los gobernadores aporten siete u ocho. Los cinco radicales (Valdés, Zdero, Pullaro, Cornejo y Sadir) dejaron abierta la puerta, con distintas condiciones. Con ellos la negociación será individual, atada a obras y recursos de cada provincia. Zdero ya suspendió las primarias en Chaco, y Cornejo cuestionó la utilidad de una PASO nacional. El Presupuesto es la moneda de cambio. Los gobernadores quieren saber cuánto recibirán, por qué mecanismo y qué partidas quedan garantizadas por ley. Y tienen una razón propia para preferir la suspensión: evitar que una lista libertaria les divida el electorado local.

El Presupuesto 2027 proyecta un crecimiento del PBI de 4% para 2027, una inflación del 18% entre diciembre de 2026 y diciembre de 2027, con un promedio anual de 21,1%. Ese dato llega con un antecedente incómodo: para este año se había previsto una inflación cercana al 10%, pero ya acumula 21,3% solo hasta septiembre. El tipo de cambio mayorista cerraría 2027 en $1.847,6, con un promedio de $1.728, una cifra que el oficialismo aclaró que no es una previsión de mercado sino un cálculo derivado de la inflación proyectada. En lo fiscal, el superávit primario sería de 1,3% del PBI ($18,4 billones) y el financiero de 0,2% ($3,3 billones), el cuarto año consecutivo de equilibrio. El gasto primario subiría de 14% a 14,2% del PBI en un año electoral. Hacia afuera, el proyecto prevé exportaciones por u$s134.000 millones, importaciones por u$s118.400 millones y un superávit comercial de unos u$s15.500 millones.