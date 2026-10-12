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12 de octubre 2026 - 11:11

Hallaron lingotes de oro ocultos en un inodoro en Santa Cruz

El descubrimiento ocurrió durante allanamientos por la desaparición de un hombre en Caleta Olivia. Las cuatro barras, junto con otros elementos secuestrados, tendrían un valor estimado superior a los $1.200 millones.

Prefectura con el oro encontrado en Santa Cruz

Prefectura con el oro encontrado en Santa Cruz

Cuatro lingotes de oro de más de 2,5 kilos cada uno fueron encontrados escondidos en el tanque de agua de un inodoro en desuso, durante un operativo policial en Caleta Olivia, Santa Cruz. El procedimiento se realizó en el marco de una investigación por la desaparición de un hombre y permitió secuestrar otros objetos que podrían aportar información a la causa.

Según informaron fuentes de Prefectura, el valor de las barras y del resto de los elementos incautados superaría los $1.200 millones. Durante los allanamientos, los efectivos identificaron a varias personas y quedaron bajo análisis distintos objetos encontrados en las viviendas.

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Investigan si el oro está relacionado con un robo de 2023

Los procedimientos se llevaron a cabo en dos domicilios por orden del Juzgado de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia. En una de las propiedades, además de los lingotes, se secuestraron un automóvil, un equipo DVR, dos celulares, 38 vainas y tres sobres con muestras de hisopados tomadas de una heladera. En la segunda vivienda se incautaron dos teléfonos.

Los procedimientos se llevaron a cabo en dos domicilios por orden del Juzgado de Instrucci&oacute;n N&deg; 1 de Caleta Olivia. En una de las propiedades, adem&aacute;s de los lingotes, se secuestraron un autom&oacute;vil, un equipo DVR, dos celulares, 38 vainas y tres sobres con muestras de hisopados tomadas de una heladera. En la segunda vivienda se incautaron dos tel&eacute;fonos.

Los procedimientos se llevaron a cabo en dos domicilios por orden del Juzgado de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia. En una de las propiedades, además de los lingotes, se secuestraron un automóvil, un equipo DVR, dos celulares, 38 vainas y tres sobres con muestras de hisopados tomadas de una heladera. En la segunda vivienda se incautaron dos teléfonos.

El hallazgo también abrió una línea de investigación sobre un posible vínculo con el robo de oro denunciado en abril de 2023 en la minera Patagonia Gold. En aquel episodio, delincuentes ingresaron a la sala de oro de un proyecto y sustrajeron material doré, una aleación de oro y plata obtenida durante el procesamiento del mineral.

La compañía canadiense había estimado que el cargamento robado contenía unas 500 onzas de oro equivalente. Por el momento, no se confirmó que los lingotes encontrados en Caleta Olivia pertenezcan a ese botín. Las autoridades buscan indicios que permitan establecer si ambos hechos están relacionados.

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