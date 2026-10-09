Ley de Tierras: el Gobierno reordena su estrategia tras la nueva medida de la Corte Suprema Por Cecilia Camarano + Agregar ámbito en









En Casa Rosada consideran que la restitución provisoria de las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros puede quitarle respaldo a la sesión que impulsa la oposición en Diputados. Evalúan postergar el debate sobre propiedad privada y confían en que no habrá quórum para avanzar contra el decreto.

Javier Milei junto a la Corte Suprema (imagen de archivo). Mariano Fuchila

El gobierno de Javier Milei encontró en la medida cautelar de la Corte Suprema sobre la ley de Tierras un argumento para intentar desactivar la ofensiva opositora contra el DNU 70/2023. En Balcarce 50 consideran que la decisión del máximo tribunal modifica el escenario parlamentario y puede dificultar que los bloques que cuestionan el decreto reúnan los diputados necesarios para abrir una sesión especial y avanzar con su rechazo.

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La resolución suspendió de manera provisoria los efectos del artículo 154 del DNU, que había derogado la Ley 26.737, y restableció temporalmente las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La medida regirá mientras el Juzgado Federal de Bariloche analiza la legitimación de los demandantes y el pedido cautelar presentado por la Asociación Civil Árbol de Pie. La Corte no resolvió la cuestión de fondo ni se pronunció de manera definitiva sobre la constitucionalidad de la derogación.

Según pudo reconstruir este medio, en el oficialismo interpretan que el fallo les permite sacar de la discusión política inmediata uno de los puntos que más resistencia había generado entre la oposición y algunos bloques dialoguistas. La apuesta oficial es que los diputados que reclamaban mantener los límites a la extranjerización de tierras pierdan parte de los incentivos para acompañar una iniciativa destinada a rechazar el DNU completo, ahora que esas restricciones volvieron a regir de manera provisoria por decisión judicial. Vale mencionar que, igualmente, la oposición no contaba hasta esta mañana con los números suficientes.

Los miembros de la Corte Suprema. Ley de Tierras: Milei busca capitalizar la medida de la Corte para sostener el DNU La sesión opositora, sin embargo, todavía representa un frente abierto para el oficialismo. Unión por la Patria ratificó su intención de avanzar contra el decreto y sostiene que la decisión judicial no reemplaza la discusión parlamentaria. El resultado dependerá, en buena medida, de la postura que adopten los bloques que hasta ahora acompañaban algunos de los reclamos opositores, pero que mantienen diferencias sobre la estrategia para enfrentar al Gobierno.

En ese grupo aparecen espacios provinciales y fuerzas dialoguistas cuyos votos y asistencia resultan determinantes para alcanzar el quórum. Antes del fallo, esos sectores habían contribuido a acercar a la oposición al número necesario para habilitar el debate. Ahora, en el oficialismo confían en que la nueva situación judicial modifique esas posiciones y deje a los impulsores de la sesión sin los apoyos suficientes.

Sin embargo, el Gobierno sei deberá enfrentarse a una marcha multitudinaria. La convocatoria de la quinta Marcha Federal Universitaria está pautada para el próximo jueves 15 de octubre, en las inmediaciones del Congreso, con réplicas y movilizaciones en distintas plazas y ciudades de todo el país. El cambio de escenario también impactó en la estrategia legislativa del Ejecutivo. Hasta ahora, el Gobierno analizaba volver a incorporar disposiciones sobre tierras rurales en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, diseñado por el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger. La alternativa que gana espacio es postergar esa discusión mientras continúe el expediente judicial y evitar reabrir un conflicto que generó resistencias políticas.