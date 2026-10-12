Javier Milei respaldó a Luis Caputo, se mostró confiado en su reelección y habló sobre la visita del Papa a la Argentina

El Presidente defendió al ministro de Economía frente a las versiones sobre su salida del Gobierno y aseguró que La Libertad Avanza ganará las elecciones de 2027. Además, expresó su preocupación por la salud de León XIV y se mostró dispuesto a modificar las fechas de su visita al país.

El Presidente dio una entrevista radial esta mañana y se mostró dispuesto a cambiar la fecha por la operación del Papa.

El presidente Javier Milei ratificó este lunes su respaldo al ministro de Economía, Luis Caputo , rechazó las versiones sobre un posible cambio en el equipo económico y se mostró confiado en conseguir la reelección en 2027. Además, expresó su preocupación por la salud del papa León XIV, quien será operado de un nódulo pulmonar, y aseguró que el Gobierno está dispuesto a modificar las fechas de su visita a la Argentina si fuera necesario.

Durante una entrevista con Radio Mitre, el mandatario defendió la continuidad de su programa económico y cuestionó las versiones que señalan al economista Alberto Ades como un eventual reemplazante de Caputo.

"La decisión general de Gobierno es mía. Nadie cuestiona a Caputo porque es mi política" , sostuvo Milei, quien vinculó los rumores con intentos de debilitar al ministro mientras mantiene conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Presidente r echazó las especulaciones sobre la continuidad de Luis Caputo al frente del Palacio de Hacienda y apuntó contra quienes difunden versiones sobre posibles modificaciones en el gabinete económico.

En particular, cuestionó que los rumores surgieran mientras el ministro mantenía reuniones con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

"Otra vez, Caputo está teniendo una reunión con Georgieva y le inventan esto, es ir contra los intereses del país. Lo que tratan de hacer es limar al ministro de Economía cuando se tiene que sentar a negociar con el director gerente del FMI, es una canallada, es traición a la patria", afirmó.

Javier Milei apoyó al ministro de economía y descartó algún cambio en el equipo económico

Milei se mostró confiado en conseguir la reelección en 2027

En otro tramo de la entrevista, el jefe de Estado se refirió a las elecciones presidenciales del próximo año y aseguró que La Libertad Avanza se prepara para disputar un segundo mandato.

"Vamos a dar la pelea y creemos que vamos a ser reelectos. Si no creyéramos que vamos a ganar, no vamos a ir a jugar. Nosotros no estamos convencidos, estamos recontra convencidos", expresó. El mandatario sostuvo que el oficialismo espera obtener un resultado electoral que le permita ampliar su representación legislativa, alcanzar una mayoría en la Cámara de Diputados y acercarse al quórum propio en el Senado.

También señaló que distintas áreas del Gobierno ya trabajan en la planificación de las políticas públicas para los próximos años.

"Esto vale para el caso de del Ministerio de Desregulación, Economía y Capital Humano, Toto, Sturzenegger y Pettovello; nosotros estamos diseñando todo lo que es 2027 en adelante", afirmó.

La salud del papa León XIV y la posibilidad de reprogramar su visita a la Argentina

El Presidente también se refirió a la situación de salud del papa León XIV, quien será internado este martes para someterse a una intervención quirúrgica destinada a extirpar un nódulo pulmonar detectado durante estudios médicos recientes.

La operación se realizará a menos de un mes de la gira sudamericana que el Sumo Pontífice tiene prevista para noviembre y que incluye una visita a la Argentina.

Ante este escenario, Milei expresó su preocupación y aseguró que el Gobierno está dispuesto a modificar el cronograma si la recuperación del Papa lo requiere. "Estamos orando por él para que pueda venir a la Argentina. Si la situación demanda un corrimiento en la fecha, nosotros estamos disponibles a hacer los ajustes necesarios", señaló.

El mandatario destacó además la relevancia religiosa e institucional que representa recibir al Pontífice. "Hay dos temas muy importantes cuando usted recibe a un Papa. Está la magnitud religiosa y en el caso argentino, el 75% de la población es católica, por lo que es el líder espiritual del 75% de los argentinos", explicó.

Y agregó: "Es un dato que uno no puede soslayar. Pero al mismo tiempo es un jefe de Estado, que es un líder espiritual de 2.500 millones de seres humanos. Tiene una magnitud planetaria distinta a otros líderes". Por el momento, la visita continúa prevista para noviembre, aunque su realización dependerá de la evolución médica de León XIV después de la intervención.

Milei aseguró que cuenta con u$s125.000 millones para enfrentar una eventual corrida cambiaria

Durante la misma entrevista, el Presidente también abordó las perspectivas económicas de cara al año electoral y aseguró que el Gobierno dispone de herramientas para responder ante un eventual episodio de tensión cambiaria. "Tengo u$s125.000 millones para enfrentar una corrida el año que viene", afirmó, aunque aclaró que no espera que se produzca ese escenario.

"No espero una corrida, pero me preparo", agregó. Según explicó, la cifra contempla distintas fuentes de divisas y financiamiento, entre ellas los dólares provenientes del comercio exterior, los acuerdos de financiamiento, los swaps con China y Estados Unidos y los contratos de dólar futuro.

El Presidente comparó la situación prevista para 2027 con la del proceso electoral de 2025, cuando, según sus declaraciones, el Gobierno reunió u$s70.000 millones para afrontar las presiones sobre el mercado cambiario. También sostuvo que la mejora del resultado energético contribuye a fortalecer la disponibilidad de dólares y reducir las necesidades de financiamiento externo.

En relación con los compromisos financieros del próximo año, Milei señaló que la Argentina enfrenta vencimientos por u$s25.000 millones y afirmó que el Gobierno ya cuenta con acuerdos para cubrir esas obligaciones. "Nosotros ya lo tenemos arreglado con organismos y con otros países", aseguró.