El petróleo mantiene la volatilidad tras dichos de Donald Trump sobre el diésel ruso y ataques contra Arabia Saudita

Los precios del petróleo cotizaban con oscilaciones este lunes, con un mercado que analiza una mayor oferta, tras el aval de Trump a las nuevas exportaciones de diésel ruso, frente a las señales de restricción en el suministro derivadas de los graves ataques contra Arabia Saudita.

Los precios del petróleo oscilaban este lunes mientras el mercado analiza el probable incremento en la oferta , tras el respaldo de Donald Trump a las nuevas exportaciones de diésel ruso, frente a las señales de restricción del suministro provocadas por los ataques contra Arabia Saudita.

Cabe precisar que los futuros del crudo Brent revertían pérdidas iniciales y subían 69 centavos, o un 0,7%, a u$s105,41 el barril, mientras que los del West Texas Intermediate en EEUU (WTI) ganaban 57 centavos, o un 0,6%, a u$s92.42.

El grupo hutí, respaldado por Irán , reivindicó el ataque del sábado contra el aeropuerto internacional de Riad, donde murieron 13 personas y más de 300 sufrieron heridas. La violencia recrudeció el domingo con el reporte de nuevas incursiones militares.

En forma paralela, los recientes ataques contra petroleros en el estrecho de Ormuz ponen en riesgo la estabilidad del suministro marítimo. Esta tensión creciente amenaza con interrumpir el repunte que habían mostrado las exportaciones de petróleo en Medio Oriente durante septiembre.

El grupo hutí, respaldado por Irán , reivindicó el ataque del sábado contra el aeropuerto internacional de Riad, donde murieron 13 personas y más de 300 sufrieron heridas.

En este dinámico escenario, Goldman Sachs elevó en una nota su previsión del precio del Brent para diciembre de u$s85 a u$s90 por barril, pronosticando una prima de riesgo de algo más de u$s20.

La entidad agregó que "prevemos que los precios del WTI, que se sitúan en niveles inusualmente bajos frente al Brent debido a los elevados costos de transporte entre Estados Unidos y Europa, alcancen una media de u$s81 en diciembre de 2026 y de u$s73 en 2027".

Los precios del petróleo oscilaban este lunes mientras el mercado analiza el probable incremento en la oferta, tras el respaldo de Donald Trump a las nuevas exportaciones de diésel ruso. Imagen creada con IA

En el golfo de México, las grandes petroleras Shell, Chevron y BP avanzaban en la evacuación y reubicación de su personal, al tiempo que evaluaban los trabajos para restablecer la producción en sus plataformas tras el paso del huracán Isaías, que tocó tierra la madrugada del sábado.

El precio del gasóleo retrocedió un 4,3% en el mercado ICE hasta los u$s1.419,50 por tonelada. La caída giró en torno a los anuncios de Donald Trump sobre el envío inmediato por parte de Rusia de más de 300.000 toneladas (2,25 millones de barriles) de diésel para abastecer la demanda estadounidense y global, al que le seguirán nuevos suministros.