Ley de Tierras: marchan frente a Tribunales por el fallo que dejó vigente la derogación

Organizaciones sindicales, sociales y políticas se concentraron frente al máximo tribunal contra la decisión que dejó vigente la derogación dispuesta por Javier Milei.

Organizaciones sociales y políticas se movilizaron frente a la Corte Suprema en rechazo a la derogación de la Ley de Tierras por DNU.

Organizaciones sindicales, sociales y políticas se movilizaron este martes frente a la Corte Suprema de Justicia para rechazar el fallo que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras incluida en el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei . La protesta se desarrolla sobre la calle Talcahuano, frente al Palacio de Tribunales.

La convocatoria comenzó a las 15 horas. El edificio del máximo tribunal permanece vallado sobre su frente y también se restringieron sectores de Plaza Lavalle . En el lugar se instaló un escenario y comenzaron a concentrarse militantes con bombos, trompetas y carteles contra jueces y fiscales por distintas causas judiciales.

Entre las organizaciones presentes se encuentran la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) , la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, partidos del Frente de Izquierda, el Polo Obrero, el Movimiento Derecho al Futuro y Patria Grande. La concentración interrumpió el tránsito sobre Talcahuano entre Tucumán y Lavalle.

La convocatoria fue impulsada por las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) . Sobre el escenario montado en el acoplado de un camión se colocaron banderas sindicales y una con la inscripción "Marcha de la Bronca" .

También comenzaron a acercarse dirigentes de la oposición, entre ellos Julia Strada, Hernán Letcher, Gabriel Solano y Daniel Catalano . A la movilización se sumó además el Frente de Lucha Piquetero, que previamente había realizado una protesta en Desarrollo Social contra los recortes dispuestos por el Gobierno en el programa Volver al Trabajo.

La protesta apunta contra la resolución que la Corte Suprema firmó la semana pasada respecto de la derogación de la Ley 26.737, que establecía el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales.

El fallo de la Corte rechazó la legitimación de un excombatiente, dejando vigente la derogación de la Ley de Tierras.

En ese expediente, el máximo tribunal consideró que el Centro Excombatientes Islas Malvinas de La Plata no tenía legitimación para impulsar una demanda contra el artículo 54 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno derogó esa normativa.

Desde el Centro leyeron un texto en el que cuestionaron con dureza la decisión y sostuvieron que, aunque la Corte presentó su resolución como una cuestión procesal, el resultado fue dejar sin efecto la protección que habían obtenido en la causa. Según plantearon, la medida "favoreció, en los hechos, la política de extranjerización del Gobierno" y tendrá consecuencias sobre el territorio y los recursos estratégicos.

Los excombatientes también vincularon el fallo con su reclamo histórico por la soberanía. "El mismo Estado que envió a jóvenes a la guerra en nombre de la defensa de la soberanía hoy les niega, a través de su máximo tribunal, la posibilidad de defenderla mediante esta acción judicial", expresaron.

Además, reclamaron que la Cámara de Diputados rechace el DNU 70/2023 y que el Congreso garantice expresamente la protección de las tierras rurales. En ese sentido, pidieron límites a la extranjerización y la concentración, información pública sobre quién controla la tierra y protección de los bienes estratégicos.

Con esa decisión, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti dejaron vigente la derogación de la ley que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

Además del reclamo por la Ley de Tierras, durante la concentración se exhibieron carteles de repudio contra magistrados y fiscales vinculados con causas que involucran a dirigentes como Cristina Kirchner y Milagro Sala, así como expedientes que alcanzan a Javier Milei, Karina Milei y Mauricio Macri.

La Corte Suprema vuelve a discutir la ley de Tierras y convoca a dos conjueces

La discusión por la ley de Tierras vuelve a quedar en el centro de la escena judicial. La Corte Suprema resolvió convocar a dos conjueces para intervenir en una causa vinculada con el artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la Ley 26.737 y dejó sin efecto las restricciones que regían sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

La decisión se tomó este martes, luego de que los tres integrantes actuales del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, no alcanzaran una posición común frente al planteo que llegó a la Corte. El sorteo de los conjueces se realizará en las próximas horas.

Se realizará esta tarde entre los presidentes de las Cámaras Federales, según resolvió la Corte. El expediente fue promovido por la asociación civil Árbol de Pie, una organización ambiental que cuestionó la derogación de la Ley de Tierras desde una perspectiva vinculada con la protección del ambiente y el patrimonio territorial.

La presentación había sido realizada originalmente ante la Justicia Federal de Bariloche y luego pasó a la Cámara Federal de La Plata, pero hasta ahora el planteo no había sido analizado sobre el fondo de la cuestión.