Alerta por El Niño: crecen los ríos Paraná y Uruguay, hay evacuados y advierten por nuevas inundaciones en el Litoral

Las fuertes lluvias provocaron evacuaciones en Entre Ríos y Corrientes, mientras las represas de Yacyretá y Salto Grande monitorean el aumento de los caudales. Los especialistas anticipan precipitaciones por encima de lo normal y advierten que el riesgo podría extenderse hasta 2027.

Crecen las crecidas en Argentina y Uruguay y pone en alerta a las autoridades.

El fenómeno de El Niño comienza a generar complicaciones en el Litoral argentino , donde las intensas precipitaciones provocaron crecidas de los ríos Uruguay y Paraná, evacuaciones y alertas en distintas localidades de Entre Ríos y Corrientes. Los organismos especializados advierten que el escenario podría agravarse durante los próximos meses ante la continuidad de las lluvias en las cuencas altas.

Las primeras consecuencias ya se registraron en Concordia, Entre Ríos, y Paso de los Libres, Corrientes , donde varias familias debieron abandonar sus viviendas por el avance del agua. En paralelo, las autoridades mantienen un seguimiento permanente de los caudales y de las descargas de las centrales hidroeléctricas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé precipitaciones superiores a los niveles habituales en el Litoral y otras regiones del país durante el último trimestre de 2026, mientras que los especialistas advierten que los efectos de El Niño podrían prolongarse durante los primeros meses de 2027.

En Concordia, la crecida del río Uruguay obligó a evacuar preventivamente a siete familias hasta el domingo. Cuatro de ellas, integradas por 12 adultos y 10 menores, fueron trasladadas a un centro de asistencia, mientras que las tres restantes se alojaron en viviendas de familiares.

Según el Comité Operativo de Emergencias (COE) local, la altura del río no superaría los 11,80 metros hasta la tarde del lunes, con una tendencia momentáneamente estable. Sin embargo, las proyecciones hidrológicas mantienen la preocupación por posibles incrementos posteriores del caudal, especialmente si continúan las precipitaciones en las zonas de aporte.

La situación también es delicada en Paso de los Libres, Corrientes, donde 31 personas fueron evacuadas y alojadas en el Regimiento de Infantería de Monte 5. De acuerdo con los registros del Instituto Nacional del Agua (INA), el río Uruguay alcanzó aproximadamente 9,18 metros, superando el nivel de evacuación establecido en 8,50 metros.

En Monte Caseros, el temporal provocó interrupciones del suministro eléctrico y la suspensión del servicio de lanchas que conecta la ciudad con Bella Unión, Uruguay. También se restringieron los cruces fronterizos por vía fluvial. Por su parte, en Alvear, el río alcanzó los 10 metros y superó el nivel de alerta.

Salto Grande advierte por la crecida del río Uruguay

La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) advirtió sobre el aumento de los niveles del río en las localidades ubicadas aguas abajo de la represa de Salto Grande. Según las estimaciones difundidas, la central hidroeléctrica registraría un caudal de descarga de entre 18.000 y 18.500 metros cúbicos por segundo hasta la tarde del lunes.

Las proyecciones indican que Concordia y Salto podrían mantener alturas máximas inferiores a 11,80 y 12,10 metros, respectivamente, aunque otras localidades presentan un escenario más comprometido.

Uno de los puntos de mayor preocupación es Puerto Boca, en Gualeguaychú, donde la altura prevista del río alcanza los 3,10 metros, coincidiendo con el nivel de evacuación establecido. En Colón, el río podría llegar a 7,70 metros, por encima del umbral de alerta de 7,10 metros, aunque todavía por debajo del nivel de evacuación de 7,90 metros.

El intendente José Luis Walser indicó que, por el momento, la localidad no registra evacuados y que las autoridades cuentan con un dispositivo preparado para asistir a las familias si fuera necesario.

En Paysandú, Uruguay, se proyecta una altura de 6,70 metros, cercana al nivel de evacuación de 6,89 metros. Mientras tanto, en Concepción del Uruguay, el río podría alcanzar los 6,10 metros, frente a una cota de alerta de 5,30 metros y una de evacuación de 6,30 metros.

Los organismos técnicos señalaron que la evolución de los niveles dependerá de las precipitaciones en las cuencas altas, los vientos y las condiciones de descarga de los embalses.

Yacyretá anticipa un aumento del caudal del río Paraná

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) también advirtió sobre un incremento de los caudales que ingresan a la represa, como consecuencia de las lluvias registradas durante el fin de semana y de las mayores descargas de las centrales hidroeléctricas ubicadas aguas arriba. Según el organismo, los caudales afluentes superaron los valores promedio en un 37% durante septiembre y en un 40% en lo que va de octubre.

Las precipitaciones registradas entre el sábado y la madrugada del domingo fueron particularmente intensas en la cuenca del río Iguazú, donde los acumulados llegaron a superar aproximadamente cinco veces los valores previstos.

Para los próximos días se esperan lluvias de entre 20 y 80 milímetros en gran parte de la cuenca, con registros localizados que podrían alcanzar los 120 milímetros en los escenarios de mayor intensidad. La entidad advirtió que las condiciones climáticas asociadas a El Niño incrementan la probabilidad de episodios de aguas altas durante el trimestre octubre-diciembre de 2026.

Si bien el Paraná todavía se encuentra por debajo de sus niveles de alerta en distintos puntos, los especialistas anticipan una tendencia ascendente que obliga a mantener el monitoreo hidrológico.

Para los próximos días se esperan lluvias de entre 20 y 80 milímetros en gran parte de la cuenca del Paraná

El Niño podría intensificarse y extender el riesgo de inundaciones hasta 2027

Los pronósticos climáticos anticipan que el actual episodio de El Niño podría convertirse en uno de los más intensos de las últimas décadas. El fenómeno se produce por un calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, que modifica la circulación atmosférica y altera los patrones de precipitaciones y temperaturas en distintas regiones del mundo.

En Argentina, sus efectos suelen asociarse con mayores lluvias en el Litoral y un incremento del riesgo de crecidas en los ríos de la Cuenca del Plata. Los especialistas advierten que el período de mayor riesgo de inundaciones podría concentrarse entre enero y abril de 2027, debido a la acumulación de precipitaciones y humedad en las cuencas.

Frente a este escenario, el Gobierno nacional puso en marcha el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026-2027, destinado a fortalecer el monitoreo meteorológico e hidrológico y la preparación de los equipos de emergencia. Mientras tanto, las autoridades provinciales y municipales mantienen los operativos de prevención y asistencia en las zonas más comprometidas.