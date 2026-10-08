La Corte Suprema acelera el trámite por la Ley de Tierras y deja el caso listo para una nueva definición

El máximo tribunal redujo a 24 horas el plazo para que quede firme la integración con los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. El expediente fue iniciado por la Asociación Civil Árbol de Pie, comunidades indígenas y la legisladora Magdalena Odarda y cuestiona el artículo 154 del DNU 70/23 que deroga la ley de Tierras.

El máximo tribunal decidió sumar dos magistrados conjueces para analizar una nueva causa contra el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la norma que limitaba la propiedad extranjera de campos argentinos.

La Corte Suprema aceleró los tiempos para avanzar con el expediente que podría volver a poner en discusión la derogación de la Ley de Tierras impulsada por el DNU 70/23 de Javier Milei .

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A través de una resolución firmada este miércoles, el alto tribunal dispuso que el plazo para que quede consentida la incorporación de los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci sea de apenas 24 horas , cuando el plazo habitual era de 72 horas.

La decisión adquiere relevancia porque el expediente incluye un pedido de medida cautelar que podría volver a poner en vigencia las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

La resolución de la Corte es breve, pero contiene una frase que explica la urgencia con la que se está tramitando el caso. El tribunal sostuvo que, “en atención a las particulares circunstancias de la causa” , correspondía abreviar el plazo para consentir la nueva integración.

En concreto, notificó a las partes que Barroetaveña y Pérez Curci “han aceptado el cargo” y estableció que el plazo para cuestionar esa integración será de 24 horas.

Además, la Corte ordenó: “A ese solo efecto, habilítanse días y horas inhábiles”.

Un expediente conexo al de los excombatientes

El caso es impulsado por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Todos cuestionan el artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales.

El planteo había quedado vinculado al expediente iniciado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que también había cuestionado la derogación de la Ley de Tierras.

Pero la Corte, al resolver el caso del CECIM la semana pasada, no analizó la constitucionalidad del artículo 154. Rechazó la demanda por considerar que los excombatientes no tenían legitimación suficiente para promover ese proceso colectivo.

Ahora, los integrantes de Árbol de Pie sostienen que su situación es diferente. En una presentación ante la Corte pidieron que se aclare si aquella sentencia tiene algún efecto sobre su expediente y remarcaron que invocan “títulos de legitimación propios y diferentes” de los analizados en el caso CECIM.

Su argumento central no está basado en la soberanía nacional. Plantean derechos vinculados con la protección ambiental, la biodiversidad y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas sobre sus territorios ancestrales.

Organizaciones sindicales, sociales y políticas se movilizaron este martes frente a la Corte Suprema de Justicia para rechazar el fallo que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras.

Dos conjueces para completar la Corte

El expediente llegó a una nueva instancia después de que los integrantes titulares de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti no alcanzaran una posición común sobre cómo continuar con el caso. Por ese motivo se sortearon conjueces.

Los elegidos fueron Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.

Con ambos incorporados, la Corte quedará en condiciones de avanzar sobre el planteo.

El expediente tiene pendiente una medida cautelar. Si el máximo tribunal decidiera hacer lugar a ese pedido, podría producirse un efecto directo sobre el régimen de tierras y volver a establecer, al menos provisoriamente, las restricciones que regían antes de la derogación dispuesta por el DNU 70/23.

Por eso, la decisión de acortar de 72 a 24 horas el plazo para consolidar la integración del tribunal aparece como un movimiento relevante dentro de una disputa que volvió al centro de la escena política y judicial.

La propia Corte ya había aclarado, después del fallo sobre el CECIM, que aquella sentencia “no supone abrir juicio sobre la validez constitucional del artículo 154” del DNU 70/23 y que no afectaba otras medidas cautelares sobre el mismo tema que estuvieran siendo tramitadas en distintos tribunales.

Ahora, con la integración de Barroetaveña y Pérez Curci y el plazo reducido a apenas un día, la cuestión sobre la Ley de Tierras quedó a las puertas de una definición del máximo tribunal.