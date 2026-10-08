La Corte Suprema convocó a un acuerdo extraordinario para este viernes y puede definir el futuro de la Ley de Tierras Por Vanesa Petrillo + Agregar ámbito en









El máximo tribunal citó a sus integrantes para este viernes a las 9, tras acelerar el expediente y completar su integración con dos conjueces. La causa podría derivar en una nueva definición sobre la derogación impulsada por el Gobierno.

Corte Suprema convocó a un "acuerdo extraordinario" para este viernes a las 9 sobre la Ley de Tierras.

La Corte Suprema de Justicia convocó a un "acuerdo extraordinario" para este viernes a las 9 en el marco del expediente que puede volver a poner en discusión la derogación de la Ley de Tierras. La decisión llega después de que el tribunal acelerara los tiempos procesales y dejara la causa en condiciones de avanzar hacia una nueva resolución.

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La convocatoria se produce luego de que la Corte redujera de 72 a 24 horas el plazo para que quedara firme la incorporación de los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, quienes fueron sorteados para completar la integración del tribunal ante la falta de una posición común entre Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

El expediente fue impulsado por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. El planteo cuestiona el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737, que establecía límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

Una causa que puede volver a poner en juego la Ley de Tierras La causa tiene pendiente una medida cautelar que, en caso de ser concedida, podría volver a establecer de manera provisoria las restricciones que regían antes de la derogación dispuesta por el DNU 70/2023. Ese punto explica parte de la urgencia con la que el máximo tribunal comenzó a tramitar el expediente.

La propia Corte había señalado que la reducción del plazo respondía a las "particulares circunstancias de la causa" y hasta habilitó días y horas inhábiles para consolidar la nueva integración. Barroetaveña y Pérez Curci ya aceptaron sus cargos como conjueces.

El caso está relacionado con el expediente iniciado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), aunque presenta fundamentos diferentes. La semana pasada, la Corte rechazó el planteo de los excombatientes por considerar que no tenían legitimación suficiente, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras. En cambio, Árbol de Pie y las comunidades indígenas sostienen que poseen "títulos de legitimación propios y diferentes" y basan su reclamo en derechos ambientales, la biodiversidad y la protección de los territorios ancestrales. La convocatoria a un acuerdo extraordinario para este viernes a las 9 agrega ahora un nuevo elemento de urgencia a un expediente que ya había acelerado su trámite en las últimas horas y que puede derivar en una nueva definición de la Corte sobre el régimen de tierras rurales.