El Vaticano confirmó cuándo será operado el papa León XIV: cuánto tiempo permanecerá internado

El Pontífice ingresará este martes 13 de octubre al hospital Gemelli de Roma. El Vaticano confirmó modificaciones en su agenda y en las actividades previstas por el encuentro sobre Amoris laetitia.

El papa León XIV ingresará este martes 13 de octubre al Policlínico Gemelli de Roma para someterse a una intervención quirúrgica destinada a extirpar un nódulo pulmonar detectado durante controles médicos recientes. Según informó el Vaticano, se prevé que el Pontífice permanezca hospitalizado aproximadamente una semana para completar su recuperación.

El director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni , precisó que el ingreso está programado para las últimas horas de la mañana. La operación había sido anunciada por el propio Papa durante el Ángelus, cuando explicó que los médicos habían identificado un "nódulo circunscrito en el pulmón".

De acuerdo con las autoridades vaticanas, el hallazgo se produjo durante revisiones médicas de rutina. Aunque no se brindaron mayores precisiones sobre las características del nódulo, la Santa Sede confirmó que la intervención requerirá una internación postoperatoria de alrededor de siete días.

En las últimas horas , León XIV recibió numerosos mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación por parte de representantes de la Iglesia y autoridades políticas de distintos países.

A pesar de la intervención programada, el Pontífice mantuvo durante la mañana de este lunes las audiencias previstas. Sin embargo, su hospitalización obligó a introducir cambios en las actividades oficiales de los próximos días.

Entre las modificaciones se encuentra su ausencia en las sesiones de la tarde del encuentro dedicado a Amoris laetitia, que se desarrolla en la Sala Pablo VI del Vaticano con motivo del décimo aniversario de la publicación del documento.

El padre Giacomo Costa, responsable de la metodología del encuentro y consultor de la Secretaría General del Sínodo, explicó durante una conferencia de prensa que la operación y la posterior recuperación del Papa implican "algunos cambios también en la forma de concebir el desarrollo de nuestro encuentro".

Una de las principales modificaciones afecta a la misa prevista para el miércoles 14 de octubre en la Plaza de San Pedro, que reunirá a jefes de las Iglesias orientales, presidentes de las Conferencias Episcopales, parejas y especialistas.

La celebración ya no estará presidida por León XIV. En su lugar, el propio Pontífice designó al cardenal Luis Antonio Tagle, recientemente elegido decano del Colegio Cardenalicio, para encabezar la ceremonia.

"En la misa rezaremos de manera especial por la salud del Santo Padre, además de por las familias", aseguró Costa.

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León XIV pidió revisar el documento final del encuentro tras recibir el alta

La hospitalización también modificará el procedimiento previsto para la presentación del Informe de Síntesis, el documento que debía elaborarse al finalizar el encuentro sobre Amoris laetitia.

Según explicó Costa, el Papa manifestó su intención de conocer las conclusiones y realizar sus propios aportes antes de que el texto sea difundido públicamente. En ese sentido, señaló que León XIV "tenía el deseo de escuchar y de expresar su opinión", por lo que "ha pedido además que el informe no se publique, a diferencia de lo previsto, porque le gustaría escucharlo y dar su opinión".

De esta manera, la publicación del documento quedará postergada hasta que el Pontífice reciba el alta médica y pueda analizar los materiales elaborados durante las jornadas.