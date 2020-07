Tonelli admite que Macri trasladó jueces por decreto

En cuanto a la presentación de Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Tonelli afirmó que “es uno más de los muchos movimientos del kirchnerismo para lograr impunidad y para lograr resolver los problemas judiciales de sus máximos dirigentes”.

Sin embargo, admitió que los argumentos de Ustarroz tienen fundamento en la propia Magistratura. “Ustarroz se ampara en un reglamento interno de la Magistratura que estableció criterios para determinar los traslados. En ese reglamento se estableció que los traslados se concreten dentro de una misma jurisdicción territorial, pero esta es una pauta orientadora, no es un precepto que figure en la Constitución o una ley”, dijo Tonelli en una entrevista con La Nación.

En el mismo sentido, indicó que “la Corte Suprema en 2018 dictó una acordada en la que estableció ciertas reglas y parámetros para los traslados de jueces y en esa acordada está claro que cuando un juez es trasladado a la misma jurisdicción federal no hace falta un acuerdo del Senado. No hay ningún motivo. Es una trampa. Con esa excusa quieren remover jueces independientes que no se someten al kirchnerismo”.

En cuanto a si el oficialismo tiene los votos para avanzar en la revisión de los traslados de los jueces, Tonelli explicó que “no sé si tiene los votos. Los que no somos oficialistas somos seis y el oficialismo tiene otros seis. En el medio está Graciela Camaño y no sabemos cómo va a votar. Vamos a ver”.