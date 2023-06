Juez deniega acceso a un legajo de inteligencia de la UIF que llegó de EE.UU.

En el primer precedente de estas características, González Charvay -que había dotado de carácter “reservado” a un legajo que recibió de la UIF- insistió en el rechazo de la pretensión de las defensas de Oscar Guercio y Damián Strier (ambos ligados a NRG) para ser vinculados a ese anexo reservado. Ya habían intentado tener acceso a la información arribada desde el exterior y el juez había denegado esa pretensión. Apelaron y la Cámara Federal de San Martín consideró que la decisión del juez no estaba fundada. Sin embargo, González Charvay, ante un nuevo pedido de acceso de los imputados, consideró que no había que hacer lugar dado que se priorizaba el resguardo de la información ante la responsabilidad que podía caberle al Estado Nacional ante el “incumplimiento de los compromisos de confidencialidad asumidos en las relaciones internacionales generadas a partir de la pertenencia de nuestro país al GAFI y al Grupo Egmont”, se indicó en la resolución de 14 carillas. Es un precedente de relevancia en atención a los incipientes nexos de intercambio que no eran frecuentes con los Estados Unidos y que se reactivaron hace muy poco tiempo con la firma de nuevos convenios y la puesta en marcha de otros que ya estaban vigentes pero en desuso. En la cooperación internacional suele primar la desconfianza y cada paquete de datos que se comparten sirven como un test de fiabilidad para con el país receptor, cuyo celo en el resguardo suele habilitar ampliaciones futuras de la información compartida.