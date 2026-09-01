Juicio a Nicolás Ducoté: la Cámara de Casación rechazó el pedido de suspensión del exintendente de Pilar + Agregar ámbito en









El exintendente de Pilar había pedido suspender el debate hasta que concluyeran pericias contables. El juicio comenzó el 3 de agosto ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín.

La investigación que derivó en el juicio fue impulsada por el juez federal de Campana Adrián González Charvay.

El exintendente de Pilar, Nicolás Ducoté, es juzgado desde el 3 de agosto por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín junto a otros nueve acusados. La causa investiga el presunto manejo irregular de fondos otorgados por el Estado nacional a ese municipio bonaerense para programas de microcréditos durante el período 2017-2019. Además de malversación de caudales públicos, la acusación contempla una presunta violación de los deberes de funcionario público.

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La defensa del exintendente había solicitado que el juicio fuera suspendido o postergado hasta que finalizaran una serie de pericias contables vinculadas con los microcréditos. El planteo fue rechazado inicialmente por el tribunal oral y luego llegó en queja a la Cámara Federal de Casación Penal, que finalmente descartó su tratamiento al considerar que el debate ya estaba en marcha.

El planteo ante Casación se produjo después de que el Tribunal Oral Federal 1 rechazara otros pedidos formulados por las defensas. Entre ellos se encontraba una nueva solicitud para suspender el proceso hasta conocer el resultado de las pericias y un planteo de nulidad de la investigación por una supuesta afectación del derecho de defensa.

Los jueces del tribunal oral consideraron que las defensas no habían acreditado afectaciones constitucionales ni un riesgo concreto para el debido proceso o la imparcialidad del magistrado que intervino durante la investigación. Tras resolver las cuestiones preliminares, el tribunal avanzó con la etapa de declaraciones indagatorias de los acusados.

La investigación que derivó en el juicio fue impulsada por el juez federal de Campana Adrián González Charvay. Los procesamientos fueron posteriormente confirmados por la Cámara Federal de San Martín, en el marco de la causa que analiza el destino de fondos nacionales transferidos al municipio durante la gestión de Ducoté.

El debate continuará este miércoles 2 de septiembre bajo modalidad virtual. De esta manera, el rechazo de Casación deja firme la continuidad del juicio oral mientras avanza la producción de las pruebas previstas para determinar las responsabilidades de los diez acusados.

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