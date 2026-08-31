ATE realizará un paro de 48 horas este jueves y viernes que podría afectar los vuelos en todo el país + Agregar ámbito en









El gremio reclama la apertura de la paritaria sectorial y financiamiento para las tareas operativas en los aeropuertos, con acciones de tres horas por turno.

ATE/ANAC realizará una medida de fuerza de 48 horas este jueves y viernes para exigir la apertura de paritarias y financiamiento para tareas operativas aeroportuarias. Foto: ATE ANAC

El gremio ATE/ANAC anunció una jornada nacional de lucha de 48 horas para este jueves y viernes, en medio del reclamo por la apertura de la paritaria sectorial y por el financiamiento de tareas operativas en los aeropuertos, una medida que podría afectar los servicios aéreos en distintos puntos del país.

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Las asambleas, movilizaciones y paros se organizarán en cuatro franjas de tres horas cada una: de 9 a 12 y de 18 a 21, tanto el jueves como el viernes. El esquema fue comunicado la semana pasada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con el objetivo de que los distintos actores del sector aéreo puedan tomar previsiones ante eventuales cambios en las operaciones.

Entre los reclamos figuran el pago de los salarios con los aumentos acordados para ítems extraparitarios, la apertura de la paritaria sectorial y el financiamiento para las tareas del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y de Fiscalización en Aeropuertos. Según el sindicato, esos pedidos ya fueron planteados en distintas instancias de diálogo sin obtener una respuesta concreta hasta el momento.

Cuáles son los reclamos centrales del gremio aeroportuario El financiamiento de las áreas operativas ocupa un lugar central en el petitorio: ATE/ANAC exige recursos específicos para los bomberos aeronáuticos y para la Fiscalización, dos sectores clave en el funcionamiento cotidiano de los aeropuertos. En ese sentido, el gremio planteó que "el incremento de la tasa aeroportuaria debe fortalecer áreas operativas y sostener el funcionamiento de sectores como el de los bomberos aeronáuticos y la Fiscalización".

A ese reclamo se suma la disputa salarial, que exige incorporar a los haberes los aumentos ya acordados para conceptos extraparitarios y habilitar una negociación paritaria específica para el sector.

El coordinador nacional de ATE/ANAC, Marcelo Belelli, explicó a la Agencia Noticias Argentinas el trasfondo de la medida: "Los reclamos efectuados continúan sin una respuesta concreta que permita avanzar en su resolución". Frente a esa falta de avances, agregó: "Nuestra entidad sindical se ve en la necesidad de profundizar las medidas de acción gremial". Cómo será el cronograma de paros y qué vuelos podrían verse afectados Las medidas de fuerza se aplicarán con el mismo esquema en ambas jornadas: este jueves 3 de septiembre, de 9 a 12 y de 18 a 21, y el viernes 4, con dos turnos idénticos de tres horas. El gremio adelantó el plan con anticipación para que los distintos actores del sistema aéreo puedan organizarse frente a las eventuales consecuencias de la protesta. La afectación potencial se limitará a las tareas desarrolladas dentro de esas franjas horarias y podría alcanzar a operaciones comerciales en los aeropuertos donde intervengan trabajadores de ANAC, entre ellos Aeroparque y Ezeiza, aunque la medida fue planteada con alcance nacional. De todos modos, el anuncio no implica que todos los vuelos queden suspendidos: la atención de vuelos en desarrollo, sanitarios y oficiales estará garantizada, según precisó el gremio. Para quienes tengan vuelos programados en esos días, el estado de cada servicio dependerá de la operación puntual y de las eventuales modificaciones que dispongan las compañías aéreas.

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