Nuevo aumento para senadores: cobrarán más de $13 millones desde enero de 2027

Las dietas subirán 6,96% acumulado entre septiembre y diciembre, en línea con la paritaria estatal y sin incluir bonos.

Las dietas de los senadores están vinculadas desde 2024 con las actualizaciones salariales de los trabajadores del Parlamento.

Los senadores nacionales cobrarán más de $13.100.000 brutos desde enero de 2027 , luego del nuevo acuerdo alcanzado entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos. La actualización contempla una suba acumulada del 6,96% entre septiembre y diciembre , equivalente a los aumentos acordados para los empleados estatales.

El incremento se aplicará de manera escalonada durante los próximos meses. El esquema establece una suba del 1,9% en septiembre , seguida por un aumento del 1,8% en octubre, otro del 1,6% en noviembre y finalmente un 1,5% en diciembre.

En conjunto, esos porcentajes representan un 6,96% acumulado y llevarán las dietas de los integrantes de la Cámara Alta por encima de los $13 millones brutos a partir de enero. El acuerdo, según lo informado, replica los aumentos que el Gobierno pactó con los trabajadores estatales, aunque no contempla el pago de un bono .

La actualización está vinculada con una decisión adoptada por el propio Senado en 2024. En aquel momento, los integrantes de la Cámara Alta resolvieron atar sus dietas a los salarios de los trabajadores del Parlamento , por lo que las remuneraciones de los legisladores se modifican cuando se actualizan los ingresos del personal legislativo.

La relación entre las dietas y los salarios legislativos ya había provocado un fuerte debate dentro del Congreso. En las semanas previas a aquella decisión, tuvo que dejarse sin efecto un incremento que había surgido de una resolución conjunta firmada por la entonces titular del Senado, Victoria Villarruel , y su par de Diputados, Martín Menem .

El nuevo esquema contempla aumentos escalonados entre septiembre y diciembre, con una suba acumulada del 6,96%.

Tras la polémica generada por la votación a mano alzada de 2024, el Parlamento decidió anular un aumento previsto para julio y agosto de 2025. Además, mediante una votación unánime que reunió 65 votos positivos, se resolvió congelar las dietas de los senadores hasta el 31 de diciembre de ese año.

Sin embargo, esa situación cambió durante 2026. El congelamiento dejó de estar vigente, aunque existe una excepción para quienes continúen realizando donaciones de sus aumentos salariales, una posibilidad mencionada por La Libertad Avanza en julio pasado después de una paritaria.

Cómo se calcula el sueldo de los senadores

El sistema utilizado para determinar las dietas contempla distintos componentes. Según el esquema vigente, los senadores reciben una remuneración integrada por 2.500 módulos, a los que se suman otros 1.000 módulos correspondientes a gastos de representación y 500 módulos adicionales en concepto de desarraigo.

A esa estructura se incorporó además una dieta adicional, con el objetivo de equiparar el aguinaldo, por lo que el esquema pasó de contemplar 12 dietas a sumar una más durante el año.

La actualización salarial alcanzará a los integrantes de la Cámara Alta de acuerdo con el mecanismo establecido, aunque existe una particularidad. Alicia Kirchner es la única senadora que no cobra dieta, debido a que al asumir su banca decidió mantener la jubilación que percibe como exgobernadora de Santa Cruz.

En 2025, el Parlamento había congelado las dietas luego de la polémica generada por el aumento aprobado en 2024.

La posibilidad de donar los aumentos

El debate sobre las dietas también estuvo acompañado por propuestas para destinar los incrementos a instituciones públicas o entidades benéficas. En julio, desde La Libertad Avanza habían señalado que algunos legisladores podían mantener ese mecanismo.

“Como ya lo han realizado con anterioridad, optarán por donar el aumento de sus sueldos a entidades benéficas o instituciones públicas provinciales o a las ya establecidas previamente por el mismo Senado”, sostuvo entonces la bancada liderada por Patricia Bullrich.

De esta manera, desde enero de 2027 las dietas quedarán por encima de los $13,1 millones brutos, como consecuencia del nuevo acuerdo salarial alcanzado para los trabajadores legislativos y del mecanismo que vincula sus remuneraciones con las actualizaciones del personal del Congreso.