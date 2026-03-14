Juicio por YPF: el gobierno de Donald Trump reforzó su apoyo al pedido de Argentina para suspender el proceso de discovery + Seguir en









Así fue confirmado por la Procuración del Tesoro de la Nación. Además, informó que la Oficina estadounidense considera que "el discovery en curso resulta excesivamente intrusivo y contrario a los principios de cortesía internacional y reciprocidad".

El Departamento de Justicia de EEUU presentó un memorándum a favor de una moción para suspender el proceso de discovery post sentencia.

El Departamento de Justicia de EEUU reforzó su apoyo a la Argentina en el juicio por YPF, según fue anunciado este sábado por la Procuración del Tesoro de la Nación. Además, el organismo nacional informó que la Oficina estadounidense presentó un memorándum ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York a favor de una moción para suspender el proceso de discovery post sentencia.

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Juicio por YPF: EEUU reforzó su apoyo al pedido de Argentina para suspender el proceso de discovery De esta manera, el Departamento de Justicia estadounidense sostiene que "el discovery en curso resulta excesivamente intrusivo y contrario a los principios de cortesía internacional y reciprocidad". Este tipo de requerimientos "pueden generar fricciones diplomáticas y abrir la posibilidad de que tribunales extranjeros y impongan medidas similares" contra EEUU, agregó la Oficina.

ypf-juicio-preska.jpg El Departamento de Justicia estadounidense sostiene que "el discovery en curso resulta excesivamente intrusivo y contrario a los principios de cortesía internacional y reciprocidad". Uno de los factores a considerar, destaca el documento de la Procuración, son los "posibles efectos sobre las relaciones exteriores y, en ese marco, otorgar especial deferencia a la posición del Poder Ejecutivo en materia de política exterior".

Así, el memorándum presentado por el Departamento de Justicia solicita que "al resolver la moción presentada por la Argentina para suspender el discovery, el tribunal tenga debidamente en cuenta los principios de cortesía internacional, reciprocidad y las implicancias que la cuestión puede tener para las relaciones exteriores".

Nuevo revés para Argentina en el juicio por YPF: rechazan frenar el proceso de discovery sobre activos embargables La Justicia de EEUU rechazó a fines de febrero un planteo de la Procuración del Tesoro de Argentina que buscaba suspender el proceso de discovery presentado por los demandantes en el marco del juicio por la expropiación de la petrolera estatal YPF. Los abogados del Estado argumentaban que están a la espera de una apelación presentada contra el fallo que condenó al país por u$s16.100 millones. Pero la jueza a cargo denegó el pedido. La representación argentina ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York solicitó a Loretta Preska, magistrada a cargo de la causa, que frene el procedimiento mediante el cual se listarán los posibles activos estatales embargables en el juicio iniciado por el fondo Burford.