Juicio por YPF: Argentina insiste con el pedido de suspensión del discovery

El pedido estuvo a cargo de la Procuración del Tesoro de la Nación. fue presentado ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York.

Argentina insiste en un pedido de suspensión en el jucio por YPF.

La Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de la defensa del Estado argentino, presentó una moción de emergencia ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para requerir la suspensión inmediata del proceso de discovery post sentencia en el caso Petersen/Eton Park mientras se resuelve la apelación de fondo.

En la presentación se solicita la paralización de la etapa de exhibición y producción de documentos (discovery), del requerimiento de aplicación de sanciones y de la audiencia probatoria fijada para los días 21 al 23 de abril de 2026.

Qué dice el documento En su escrito, la República sostiene que la suspensión se encuentra plenamente justificada, ya que existen fundamentos sólidos para revertir la decisión apelada, entre ellos la incorrecta aplicación del derecho argentino y el forum non conveniens.

Asimismo, advierte que la continuidad del discovery ocasiona un perjuicio irreparable para la soberanía nacional y puede impactar en la previsibilidad necesaria para el normal desarrollo de sus relaciones financieras. También destaca que el interés público aconseja evitar impactos en las relaciones exteriores y posibles ineficiencias procesales si la decisión de fondo torna abstractas las controversias vinculadas a la ejecución.

YPF Torre Puerto Madero Argentina pide la suspensión del dicovery en el juicio por YPF. Mariano Fuchila Cabe señalar que la Argentina ha cumplido ampliamente con las órdenes dictadas en el proceso, produciendo más de 115.000 páginas de documentación y facilitando aproximadamente 37 horas de testimonio de siete funcionarios de alto rango.

Además, en cumplimiento de la orden emitida respecto de dispositivos personales, se entregaron más de 800 páginas adicionales y 86 notas de voz. Pese a ello, los demandantes solicitaron que el país sea declarado en desacato y que se le impongan sanciones que la República considera improcedentes y desproporcionadas. La presentación del Departamento de Justicia de EEUU Es preciso recordar que el 26 de febrero de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un escrito en respaldo de la posición argentina, señalando que el discovery resulta excesivamente intrusivo, que puede afectar principios de reciprocidad internacional y que plantea preocupaciones en materia de política exterior. Asimismo, el Departamento de Justicia solicitó participar oralmente en la audiencia del 16 de abril relativa a la apelación de la orden de entrega del 51 por ciento de las acciones de YPF. La República Argentina continuará ejerciendo, en el ámbito interno e internacional, todas las acciones y recursos jurídicos previstos por el ordenamiento vigente para resguardar la plena vigencia de la Constitución Nacional y de los principios del derecho internacional público. En ese marco, sostendrá una defensa firme y consistente del interés nacional y de su soberanía frente a cualquier medida que considere contraria al orden jurídico argentino y a las normas fundamentales que rigen las relaciones entre Estados.

