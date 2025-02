Juliana Santillán respaldó la postura del Gobierno respecto a los femicidios: "Es una sobreactuación"

"Estamos de acuerdo en que el femicidio es parte de una sobreactuación cuando ya la ley misma nos regula. De hecho el matrimonio igualitario es ley, o sea, no hay mayor igualdad que ante la ley. Somos iguales ante la ley", sostuvo la diputada oficialista en diálogo con LN+ tras la marcha masiva a Casa Rosada por las declaraciones de Javier Milei contra las mujeres y las diversidades sexuales.

"No, porque queda la madre también porque se matan más mujeres en el contexto de violencia de género", retrucó la periodista. "El Presidente fue muy claro cuando habló de las guerras, de los soldados que mueren y los hijos quedan solos. Esa estadística no es real en el mundo. ¿Por qué ponés el ojo en la estadística de femicidio y no la ponés en la muerte a las personas? Cuando vas a hacer esa evaluación tenés que tener los datos. Dudo muchísimo que sea más alta la cantidad de muertes en mujeres que a hombres. Quizás hay más visibilidad" cerró Santillán.

El Observatorio de Femicidios en Argentina "Adriana Marisel Zambrano" que dirige La Casa del Encuentro reveló este lunes que en enero de 2025 hubo 28 femicidios, lo que equivale a un asesinato por violencia de género cada 26 horas.

El Gobierno busca eliminar la figura de femicidio del Código Penal

El ministro de Justicia de la Nación Mariano Cúneo Libarona afirmó luego del discurso del presidente Javier Milei en Davos que el Gobierno trabaja en la eliminación la figura de femicidio del Código Penal. Sostuvo que la administración "defiende la igualdad ante la Ley consagrada en nuestra Constitución Nacional" y que "ninguna vida vale más que otra".

Y continuó: "Durante años han usado a la mujer para llenarse los bolsillos y desmedrar al hombre. Sin importar nuestro sexo, somos todos iguales ante la Ley y merecemos la misma protección y respeto".

El presidente Javier Milei cuestionó esta figura legal en su intervención en el Foro Económico Mundial y en una fuerte crítica al movimiento feminista lanzó: “Llegamos, incluso, al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima. Legalizando, de hecho, que la vida de una mujer vale más que la de un hombre”.