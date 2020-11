A los 65 años, Julio Cobos será padre nuevamente

View this post on Instagram

Hace algo más de cuatro años y medio, con Naty construimos una gran familia, nuestra familia. Lo hicimos junto a sus tres hijas, las que me adoptaron como padre y yo a ellas como hijas, siempre manteniendo el amor incondicional y natural de ellas con sus padres, y el mío con mis hijos y mis adorados nietos. Ahora damos otro paso. Nuestra familia se agrandará el año próximo con la llegada de nuestra cuarta hija, lo cual nos llena de muchísima dicha y felicidad y queremos compartirlo con nuestros seres queridos y amistades. Pido a Dios que nos dé toda la salud del mundo, que nosotros nos encargaremos de darle todo el amor a nuestra futura hija. Pido a Dios, a esta altura de mi vida, que me brinde todo el tiempo necesario para poder criarla, educarla y disfrutarla, como lo he hecho con cada una de mis hijas e hijo; pero también para “mañosearla” como lo hago con mis nietos. ¡Te esperamos ansiosos, Isabella!