Cruce en Diputados entre Tailhade e Iglesias tras la denuncia por enriquecimiento ilícito

"Cuatro de cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia los designaron gobiernos peronistas, compañeros; diez de doce de los de Comodoro Py los designó el gobierno justicialista, compañeros? Así que si quieren hacer limpieza en la Justicia, nosotros estamos de acuerdo, empecemos", afirmó Iglesias.

El diputado del PRO planteó, en ese marco, una cuestión de privilegio contra Tailhade, autor de la denuncia por "enriquecimiento ilícito". Iglesias recordó que tiene 63 años, que tendría que concurrir a un tribunal para defenderse "por primera vez" y manifestó: "Eso me llena de pena, pero me llena de orgullo que lo haya hecho un canalla que es el del chiquero de las denuncias y en cierta forma estoy contento porque ya me sentía discriminado porque ya había denunciado a casi todo nuestro bloque por las cosas más insólitas".

Por su parte, Tailhade sostuvo que "durante 2018 y 2019, mientras el país se empobreció por la crisis generada por el gobierno más inútil de la historia, mientras a los argentinos les iba muy mal, el diputado Iglesias viajó por todo el mundo. En esos informes de gestión no aparece ninguna consideración de esos viajes".

Tailhade presentó entonces una cuestión contra Iglesias por "poner en crisis la legitimidad de nuestro ejercicio" y precisó luego los viajes realizados por el diputado de Juntos por el Cambio y relacionó a los mismos con congresos organizados por el Consejo Federalista Mundial, que el propio Iglesias preside.

"Este señor se autoinvitaba a sus propios congresos", denunció Tailhade, al precisar que en tres viajes había recibido en concepto de viáticos 7.076 dólares. Y añadió: "Más de un millón de pesos para que este señor recorriera el mundo vaya a saber para qué", tras lo cual pidió a la presidencia de la Cámara "investigar en profundidad" el tema.

Finalmente, Tailhade dijo estar "convencido de que hubo un fraude a la Cámara de Diputados". "(Emilio) Monzó fue engañado, otorgó viáticos para viajes que deberían haber sido costeados por la propia organización. Esto pone en crisis nuestros cargos", concluyó.