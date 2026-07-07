José Luis Espert reapareció tras casi un año de silencio con un mensaje sobre su causa judicial + Agregar ámbito en









El exdiputado volvió a publicar en X por primera vez desde 2025, luego de comparecer ante el juez que lo investiga por presunto lavado de activos. Cuestionó la actuación de la fiscalía, dijo haber aportado pruebas y anticipó que declarará cuando considere que la investigación sea "objetiva e imparcial".

José Luis Espert publicó un descargo en sus redes sociales.

Luego de varios meses de silencio público, José Luis Espert reapareció este martes en sus redes sociales, donde no publicaba desde octubre de 2025, para referirse a la causa por presunto lavado de activos en la que está siendo investigado. El exdiputado confirmó que se presentó ante la Justicia y difundió un escrito en el que cuestionó el avance de la investigación encabezada por el fiscal Fernando Domínguez.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En su mensaje, Espert sostuvo: "Hoy me presenté ante la Justicia, hice cuestionamientos a la investigación del Fiscal, aporté prueba relevante y solicité al Juez que reasuma la dirección del sumario. Declararé la verdad de los hechos cuando la instrucción sea objetiva e imparcial, como legalmente corresponde". Con esa publicación, el economista rompió un prolongado silencio en redes sociales que mantenía desde el año pasado.

La presentación se produjo luego de que el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, lo citara a declaración indagatoria en el expediente que investiga una transferencia de u$s200.000 recibida en una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos desde una empresa vinculada al empresario Federico "Fred" Machado, condenado en ese país por fraude y lavado de activos. La audiencia había sido postergada una semana a pedido de su defensa para analizar la documentación incorporada a la causa.

Hoy me presenté ante la Justicia, hice cuestionamientos a la investigación del Fiscal, aporté prueba relevante y solicité al Juez que reasuma la dirección del sumario. Declararé la verdad de los hechos cuando la instrucción sea objetiva e imparcial, como legalmente corresponde. pic.twitter.com/kk8ms83u2s — José Luis Espert (@jlespert) July 7, 2026 Según la hipótesis de la fiscalía, esos fondos habrían sido posteriormente incorporados al circuito legal mediante distintas operaciones patrimoniales. Espert rechaza las acusaciones y, con su reaparición pública, buscó dejar asentada su posición frente al expediente, al tiempo que reclamó que el juez retome la conducción de la investigación y garantice, según planteó, una instrucción "objetiva e imparcial".

José Luis Espert no declaró ante la Justicia en la causa que lo investiga por presunto lavado de activos José Luis Espert se presentó este martes ante el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, para prestar declaración indagatoria en la causa en la que se lo investiga por presunto lavado de activos. El expediente se originó a partir de una transferencia de u$s200.000 que recibió en una cuenta bancaria en Estados Unidos y que, según la investigación, estaría vinculada al empresario Federico "Fred" Machado, condenado en ese país por fraude y lavado de dinero.

La citación había sido dispuesta a pedido del fiscal Fernando Domínguez y había sido postergada una semana por solicitud de la defensa de Espert para analizar la documentación incorporada al expediente. La investigación también analiza distintas operaciones patrimoniales posteriores, bajo la hipótesis de que esos fondos habrían sido incorporados al circuito legal. Tras la audiencia, el exdiputado reapareció públicamente con un mensaje en sus redes sociales, donde aseguró que se presentó ante la Justicia, cuestionó la actuación del fiscal y afirmó haber aportado prueba relevante. Además, informó que solicitó al juez que reasuma la conducción del sumario y sostuvo que declarará sobre los hechos "cuando la instrucción sea objetiva e imparcial, como legalmente corresponde".