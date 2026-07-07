Dónde ubicar a Victoria Villarruel: otro conflicto con Javier Milei para la vigilia del 9 de julio en Tucumán

Otra foto de la fórmula presidencial fracturada. Javier Milei y Victoria Villarruel coinicidirán este miércoles por la noche en la vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán pero, una vez más, no habrá saludo. En la provincia norteña trabajan contra reloj para encontrarle una ubicación a la vicepresidenta apartada del jefe de Estado luego de la invitación formulada por el gobernar Osvaldo Jaldo .

En el entuerto trabajan los ceremoniales de Nación, la provincia de Tucumán y el Senado. El objetivo principal es no incomodar al Presidente teniendo en cuenta que Casa Rosada no le extendió invitación a Villarruel por lo que la vice estará presente en el acto exclusivamente a partir de una iniciativa de Jaldo. La titular del Senado llegará mañana a la capital tucumana y asistirá a la histórica casa junto al gabinete nacional y al gobernador.

Sin embargo, la secretaria general de la Presidencia a cargo de Karina Milei ya instruyó al área de protocolo para que no comparta estrado ni espacio con el resto del Gabinete. No es la primera vez que el gobierno nacional margina a Villarruel. El antecedente más reciente fue la celebración del Día de la Bandera en Rosario, el pasado de 20 de junio, cuando la vice acudió a Santa Fe a pesar de no haber sido invitada por la Casa Rosada y tuvo que ser ubicada por el gobernador Maximiliano Pullaro junto a sus funcionarios provinciales, alejada del Presidente y sus ministros.

Nuevamente, la vice desafía a los hermanos Milei, y para cumplir su rol institucional, viajará a Tucumán donde a diferencia del Presidente no solo será parte del acto de vigilia este miércoles por la noche sino que se quedará en la provincia el jueves para participar de varios actos junto a Jaldo. Villarruel no estará entonces en la Ciudad de Buenos Aires para presenciar el tradicional Tedeum patrio que oficiará el arzobispo porteño, monseñor Jorge García Cuerva y al que tiene previsto asistir el Presidente junto a la la primera plana del gobierno nacional.

El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná.

De los 10 gobernadores que se espera que participen de la vigilia ya confirmaron su presencia Juan Manuel Valdes (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Poggi (San Luis), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). El gobierno nacional espera lograr una foto de familia junto a los mandatarios provinciales en medio de las negociaciones con las provincias para detractar en el Congreso el tratamiento de la reforma politica que contempla la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), ademas de la posibilidad de negociar listas colectoras que adhieran a la candidatura de Milei para la reelección en 2027.

La previa del viaje a Tucumán

El flamante jefe de gabinete, Diego Santilli, está en contacto con los mandatarios provinciales para explorar la posibilidad de acuerdos que, a la vez, no entorpezcan desde La Libertad Avanza la posibilidad de reelección de los gobernadores en sus distritos. Ese tema se abordará en la reunión de mesa política de este miércoles previo al viaje del Presidente y Karina con el gabinete a Tucumán.

La tensión entre la Casa Rosada y Villarruel va en ascenso de cara a la campaña presidencial del 2027. La posibilidad de que la compañera de fórmula de Milei encarne una candidatura propia desvela a La Libertad Avanza. Con el PRO diezmado y casi en retirada, virtualmente devorado por los Milei, y más allá del globo de ensayo de Dante Gebel, la vice aparece como la única figura con potencial de partirle, o al menos drenarle, el caudal electoral al oficialismo de cara a las presidenciales del 2027. Un sector del peronismo conservador la mira con atención, también el electorado de la familia militar y hasta el establishment empresario la observa como una opción de derecha racional y nacionalista frente a la ola de apertura de importaciones promovida por el gobierno nacional.

El quiebre de la relación entre Milei y su vice ya no tiene retorno. El Presidente expresó en más de una oportunidad su desconfianza explícita sobre el trabajo de Villarruel en el Senado y la acusó de operar a favor del peronismo más allá de la buena sintonía que manifiesta con José Mayans, el jefe de bloque del justicialismo en la Cámara alta. El conflicto se traduce en una extrema preocupación de la Casa Rosada que se suma a la presencia de otra disidente en el Senado como a Patricia Bullrich quien viene de impulsar la renuncia de Manuel Adorni y desmarcarse del Poder Ejecutivo Nacional en la votación de pliegos judiciales.

La decisión de la Corte de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Trump a las importaciones, implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos.



Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de… pic.twitter.com/rijHfl3Fgx — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) February 20, 2026

Victoria Villarruel contra todos

Villarruel se enfrentó también con Adorni a partir de las múltiples denuncias del ahora ex jefe de gabinete por enriquecimiento ilícito. Pero también se difería en numerosas oportunidades de Karina Milei como cuando posteó en redes sociales: "No robo. No hago negocios con el Estado. No cometo delitos. Slds". Un tiro por elevación para la secretaria general de la Presidencia en medio de las acusaciones por el desvío de fondos de la agencia nacional de discapacidad y el caso de la presunta cripto estafa Libra que involucra también al Presidente.

En febrero de este año, la vice también cuestionó el programa económico de Milei al criticar la apertura de las importaciones y la creciente influencia de China en el país: "Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista. Para Trump primero está Estados Unidos, para mí, primero está la Argentina. La apertura total y libre de las importaciones solo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales. Tenemos todo para ser una potencia mundial. No debemos conformarnos con ser un país de servicios".