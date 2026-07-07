El Gobierno confirmó que mantiene la custodia a Manuel Adorni

Lo anunció el vocero presidencial en conferencia de prensa. Fue tras un pedido a la justicia y se mantendrá por un año. Descartó una auditoria interna sobre el exjefe de Gabinete.

El vocero presidencial Adrián Ravier confirmó este martes en conferencia de prensa que el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantiene la custodia de seguridad para él y su familia. Además, descartó que se haya realizado una investigación interna sobre la conducta de Adorni. “El tema está en la justicia”, lanzó.

Según pudo saber Ámbito, el Adorni hizo el pedido ante la Justicia por una serie de amenazas que recibió. Por ello, el Ministerio de Seguridad le otorgó custodia policial. En principio la medida será por un año.

“Se mantiene”, respondió Ravier ante una consulta de los periodistas acreditados. Sin embargo, pese a que hace una semana deslizó que había en marcha una auditoria interna sobre el accionar del exjefe de Gabinete, esta vez lo descartó.

“El tema está claramente en la justicia”, recalcó y agregó: “No es que tengamos nosotros internamente en Casa Rosada un mecanismo aparte de lo que ya está llevando adelante la justicia”.

“Alivio” y “nos volvimos a entusiasmar”, son expresiones que resumen el sentimiento predominante en el Gabinete tras la salida de Manuel Adorni . Pasó sólo una semana desde el cambio y, sin embargo, más de uno asevera que “parece otro Gobierno”. Es que desde marzo, cuando comenzó el escándalo con el exjefe de ministros, el Gobierno perdió la impronta, dejó de establecer agenda, “atajaba -cuando podía- penales”, explican en tono mundialista.

La gestión también se vio resentida, Adorni prácticamente no coordinaba al Gabinete y su inacción terminaba frenando la gestión. La interna entre Santiago Caputo y Karina Milei, si bien no figuraba en la primera plana de los medios, continuaba sigilosa paralizando aún más la gestión. “No había con quién consultar”, explican en la Casa Rosada.

Muchos sostienen que Adorni como jefe de Gabinete tenía una sola ventaja: “Línea directa y permanente con los hermanos Milei”, un capital no menor si se lo hubiese aplicado a resolver problemas o proponer iniciativas. Sin embargo, quedó en evidencia que el exfuncionario utilizó ese vínculo fundamentalmente para mantenerse en el cargo.

Aunque los Milei no lo admitirán en público, se comenta que la decisión de la salida del cuestionado funcionario obedeció a que finalmente tuvieron que reconocer que “Adorni les mintió”, además de comprobar “otras cosas”.

Además, es muy difícil para la secretaria general de la Presidencia, es decir la máxima autoridad de los empleados de la Casa Rosada, mirar para el costado cuando el exfuncionario utilizó a varios de sus subordinados para que le hicieran compras personales.

Esto cayó muy mal en el entorno presidencial. “Hubo abuso de poder y también se aprovechó de los bajos salarios que tiene el personal estatal”, criticaban. Cabe señalar que, desde que llegó Milei, los empleados de la administración central perdieron cerca de 35% de poder adquisitivo (descontada la inflación), según distintos cálculos.

Herencia

Como siempre ocurre cuando un funcionario deja su cargo, comienzan a trascender detalles de su gestión. El gran activo de Adorni, que fue ser la cara de la batalla cultural contra la casta, se desplomó con su conducta y, lo que es peor, arrastró a La Libertad Avanza.

Para gran parte de la opinión pública, su prédica fue la misma de la política tradicional que tanto cuestionaba, según surge de distintas mediciones, en una suerte de “Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago”. Si su virtud principal era la comunicación, en esto también fracasó.

Tampoco logró generar una corriente a favor de las ideas libertarias en los medios. Se dedicó a afianzar medios ultra oficialistas; distribuyó a cuentagotas la información de los ministerios, y usó las conferencias de prensa para posicionarse y ridiculizar al periodismo.

Llegó con la intención de privatizar los medios públicos y se limitó a cerrar Télam. Ubicó a amigos en la TV y radios públicas y los mal pensados dicen que “también para hacer negocios”.

Existe consenso en el sentido de que el gobierno de Milei, en apenas 3 años, ha hecho muchas cosas. El Congreso promulgó un total de 57 leyes hasta la fecha y el Ejecutivo derogó cientos de reglamentaciones y disposiciones gubernamentales. Sin embargo, es muy poco lo que la opinión pública conoce de estas medidas.

¿Tenía más de 200 personas para difundir, aclarar, precisar, explicar y el resultado cuál fue? La respuesta que más se escucha entre los viejos empleados de la Casa Rosada: todo fue utilizado en beneficio de Adorni para alcanzar la gloria, de ser casi un desconocido logró alzarse con la candidatura en la Capital y, allegados al exjefe de Gabinete dicen que ya se veía siendo candidato a vicepresidente. Hoy, su imagen negativa supera el 70% según distintas encuestas y el Gobierno admite que le pone custodia porque sufre amenazas.