Mario Negri: "Juntos por el Cambio no quiere el default y haremos grandes esfuerzos para votar unidos".

El legislador se preguntó: "¿Cuál es la razón para que nosotros votemos que la inflación será del 40% y que la emisión bajará al 1%?".

A lo cual respondió: "No tenemos ninguna certeza. Es el mismo ministro que decía que la inflación era del 33% cuando fue del 50%".

"Financiamiento sí, porque ayudamos al país. Sin acuerdo con el Fondo los problemas serían peores. Pero acá están queriendo arrastrar al Congreso a un co-gobierno", aclaró.

Para Negri, "está claro que con default vamos a estar peor de lo que estamos. Pero el acuerdo es necesario aunque no es suficiente".

"Mensaje para el Gobierno: nuestra responsabilidad no es ingenuidad. Si no aceptan cambios a la ley nosotros definiremos una estrategia; por eso le digo al Frente de Todos: este país no está para la joda", expresó.