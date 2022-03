Tras la Asamblea Legislativa, estalló la interna en Juntos por el Cambio

Los representantes del PRO cumplieron con lo que habían anunciado durante los días previos a la sesión: que se retirarían de la Asamblea Legislativa si el Presidente hacía alusión a la querella criminal sobre el préstamo tomado durante el gobierno de Mauricio Macri.

Fuentes parlamentarias de la coalición opositora insistían en la necesidad de enhebrar una estrategia de cara al debate que se avecina sobre el acuerdo firmado con el FMI para renegociar los pagos del préstamo de 44 mil millones de dólares, y señalan que las resoluciones individuales no suman para lograr ese objetivo.

La decisión tomada por el PRO fue cuestionada hoy por varios referentes del oficialismo pero también por parte de la oposición. Con afirmaciones como "error estratégico", "reacción desproporcionada" y que la acción sacó el foco "de las diferencias que hay entre el Frente de Todos", los socios del PRO en Juntos por el Cambio también reprocharon la retirada parcial de la bancada opositora.

El senador macrista por Chubut, Ignacio Torres, en duros términos cruzó al neurocientífico y diputado por la UCR, Facundo Manes, quien evitó levantarse y seguir el camino de sus aliados del PRO.

Torres cruzó por Twitter a Manes tras la explicación dada por el dirigente radical sobre los motivos por los que permaneció ayer en el recinto, al afirmar que "habla mucho del cerebro pero lo usa poco, no es tiempo de vanidades".

Uno de los que salió en defensa del diputado Manes fue el gobernador de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales, quien consideró que “la construcción de una Argentina mejor parte de la tolerancia y del diálogo” y prosiguió: “Los agravios contra Manes merecen un enérgico rechazo y no representan en absoluto los valores que nos definen en JxC como un espacio plural. Le exijo, senador Torres, que se rectifique”.

Quien también salió a respaldar al neurocientífico fue el diputado de la UCR, Mario Negri: "Querido @ManesF tenés mi respeto y de todo el bloque ante las lamentables descalificaciones que recibiste hoy de un senador de JxC" y agregó que "Como bien decís vos, la intolerancia no es el camino para reconstruir el país. Las ofensas hablan de quien las hace no de quien las recibe".

El senador cordobés, Luis Juez, consideró que para ser legislador "tenés que tener los huevos y la paciencia para quedarte y comerte todas las puteadas porque para eso te eligieron. Si no, estoy seleccionando cuándo me quedo, cuándo me voy. Yo no puedo estar tirándome el pupo".

En declaraciones a la FM Radio Con Vos, Juez respaldó a Manes y consideró que Juntos por el Cambio "debe empezar a llevar el partido de otra manera" porque es lo que "la sociedad demanda".

En cambio, el titular de la bancada del PRO, Humberto Schiavoni, defendió la decisión de su partido al afirmar que el Presidente "cometió una provocación gratuita contra nuestro espacio y no estábamos dispuestos a soportarlo".

Al referirse a la decisión de la UCR y la Coalición Cívica de permanecer en el recinto de sesiones, Schiavoni dijo que "hay una multiplicidad de opiniones en Juntos por el Cambio y no todos estaban de acuerdo con la metodología".

La actitud del PRO de irse del recinto cuando el jefe de Estado seguía con su discurso abrió varios interrogantes. El primero de ellos sobre cómo será la convivencia entre el oficialismo y la oposición, pero el segundo, quizá tan o más importante, recae sobre la interna dentro de JxC entre los 'amarillos', la UCR y la Coalición Cívica.

Las diferencias entre los socios de la coalición opositora también quedaron en evidencia cuando hubo que definir las autoridades de los grupos parlamentarios: desde diciembre no pueden definir quién conducirá el interbloque en lugar del diputado Mario Negri (UCR-Córdoba), y, ante la falta de resolución, avanza la alternativa de mantener el funcionamiento con el formato de un triunvirato.