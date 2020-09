Lugones descartó una vinculación entre los jueces trasladados y las causas contra Cristina

"Yo no ato para nada el futuro del juzgamiento de Cristina Kirchner a que estos jueces sean o no trasladados, ellos ya dispusieron que esas causas (donde se investiga a la vicepresidenta) vayan a juicio oral. Ellos ya cumplieron esa parte y seguirá ahora el juzgamiento en juicios orales", explicó Lugones en un reportaje a CNN Radio.

Lugones consideró que la Corte Suprema de Justicia -que hoy debe pronunciarse respecto al per saltum solicitado por uno de ellos- "no tiene sentido que se expida a favor de ese recurso cuando tenemos el trámite normal a una semana" y, sobre todo, dijo, teniendo en cuenta de que "no se trata de un tema donde se está por prender fuego el país".

El funcionario agregó que los jueces que se niegan a volver a sus lugares de origen "son tres personas de las cuales dos ya hicieron lo que tenían que hacer con Cristina Fernández de Kirchner, ya la juzgaron con lo cual a futuro lo que podrían hacer -de seguir en sus lugares actuales- sería juzgar a otros funcionarios y a otros delitos".

Por otra parte, repudió el escrache sufrido por el juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti y planteó: "Yo espero que calmen ciertas actitudes". "En los últimos días donde hubo escraches a magistrados lo que me parece aberrante porque los jueces deben decidir y no pueden ser presionados", evaluó e insistió: "Repudio cualquier tiempo de escrache, tenemos que empezar a respetar lo que deciden los magistrados".