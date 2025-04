La abogada de Fabiola Yañez acusó a Alberto Fernández de "revictimizar y hostigar" a su defendida

Mariana Gallego habló luego de que el expresidente rompiera el silencio, al afirmar que "nuevamente genera violencia" contra la ex primera dama.

La abogada que representa a la ex primera dama Fabiola Yáñez , Mariana Gallego, salió a hablar luego que el expresidente Alberto Fernández rompiera el silencio y aseguró que " fue nuevamente reproducida la violencia y la impunidad" del exmandatario.

"No suelo hablar de gente famosa que yo represento, por una cuestión de confidencialidad y porque además creo que la Justicia tiene que responder con sus fallos, no con la afinidad que uno tenga o no con los medios", aseguró la letrada.