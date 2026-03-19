La agenda de Javier Milei en Hungría: reuniones con Viktor Orbán, discurso en la CPAC y distinción académica + Seguir en









El Presidente visitará Budapest para una agenda concentrada que incluye encuentros con el mandatario Tamás Sulyok y el premier Viktor Orbán, una exposición en la Conferencia de Acción Política Conservadora y la recepción de un título honoris causa antes de regresar al país.

Milei viaja a Hungría para una visita oficial exprés.

El presidente Javier Milei iniciará este jueves por la noche un nuevo viaje internacional rumbo a Budapest, Hungría, donde desarrollará una agenda concentrada en menos de 24 horas. La visita combina actividades políticas, académicas y de posicionamiento internacional, en línea con su participación en espacios afines a la derecha global.

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El arribo del mandatario argentino está previsto para el viernes por la tarde (hora local), tras partir desde Buenos Aires. La estadía será breve: la comitiva oficial permanecerá apenas un día en la capital húngara antes de emprender el regreso.

La actividad central tendrá lugar el sábado. Por la mañana, Milei mantendrá un encuentro bilateral con el presidente húngaro Tamás Sulyok en el Palacio Sándor. Luego, continuará con una reunión con el primer ministro Viktor Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del gobierno.

Más tarde, el jefe de Estado participará como orador en el cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un foro que reúne a referentes y dirigentes de partidos de derecha a nivel internacional. La presencia de Milei se inscribe en su estrategia de fortalecer vínculos con líderes y espacios ideológicos afines.

La agenda también incluye una actividad académica: el Presidente recibirá el título “Civis Universitatis Honoris Causa” otorgado por la Universidad Ludovika, donde además brindará unas palabras en el acto de entrega.

Finalizadas las actividades, Milei partirá esa misma noche de regreso a la Argentina, con llegada prevista a Buenos Aires el domingo por la mañana. El viaje se produce pocos días después de su paso por Madrid y confirma la continuidad de una agenda internacional intensa, con estadías breves y alto contenido político.