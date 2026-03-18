Javier Milei viaja a Hungría para participar de un foro conservador + Seguir en









El Presidente partirá este jueves rumbo a Budapest, a menos de una semana de su paso por Madrid. Será parte de un encuentro de fuerzas de derecha impulsado por el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y prevé regresar al país el viernes.

Milei participará de un encuentro con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

El presidente Javier Milei volverá a utilizar el avión presidencial esta semana para concretar una nueva gira internacional. El mandatario viajará este jueves a Budapest, Hungría, donde asistirá a un foro vinculado a espacios conservadores convocado por el primer ministro Viktor Orbán.

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La salida se dará pocos días después de su reciente visita a Madrid, donde había encabezado una actividad oficial. En esta oportunidad, la agenda del jefe de Estado en Europa será acotada: la comitiva argentina tiene previsto permanecer apenas unas horas en la capital húngara y emprender el regreso al país el viernes.

De acuerdo con la información trascendida, Milei participará de un seminario que reunirá a referentes y dirigentes de partidos de derecha. Se trata de un nuevo viaje al exterior en una semana marcada por la continuidad de su agenda internacional.

El Presidente había regresado el domingo pasado al Área Metropolitana de Buenos Aires a bordo del ARG-01, tras su paso por España, y ahora volverá a subirse a la aeronave oficial para asistir al evento en Hungría, tras un paso relámpago por la provincia de Tucumán.

El Presidente viajará este jueves a Tucumán, por cuarta vez desde su asunción, aunque con una agenda reducida porque se suspendió el "Tour de la gratitud", la caravana política con militantes que debía realizarse en la ciudad de Yerba Buena, lo que transforma la visita en un acto institucional y de carácter económico.

El mandatario solo participará como principal orador del Foro Económico del NOA (FENOA), que organiza la fundación Federalismo y Libertad. La visita se producirá en un momento de extrema tensión entre el gobernador Osvaldo Jaldo y la dirigencia provincial de La Libertad Avanza, en un contexto dominado por las graves inundaciones que afectaron la provincia, la ayuda de la Nación para las familias afectadas y la agresión que sufrió el diputado nacional Federico Pelli.