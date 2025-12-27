La celebración de Javier Milei tras las victorias del Gobierno en el Senado: "Es histórico"

El mandatario se pronunció sobre las decisiones del Senado sobre el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal. En un sentido mensaje describió como un paso revolucionario en la agenda libertaria.

El Senado aprobó las leyes del Presupuesto 2026 y de Inocencia Fiscal, ambas normas impulsadas por el oficialismo que se anotó un triunfo clave en los últimos días del año. El presidente Javier Milei dedicó un sentido mensaje en su cuenta de X, tras darse a conocer la decisión de la Cámara alta, donde describió el avance como algo "histórico". En cuanto a la partida para el año entrante, señaló que " no hay registro de la aprobación de un presupuesto con equilibrio fiscal de un espacio no peronista con estos números".

Tras ser aprobado con 46 votos a favor y 25 en contra , el Presupuesto generó fuertes repercusiones, no solo en el oficialismo sino en todo el arco político. En referencia al círculo de Milei, el vocero y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró: "Señores, tenemos presupuesto 2026. Además, tal como corresponde: tenemos uno sin déficit fiscal. Dios bendiga a la República Argentina". Minutos después, el ministro del Interior Diego Santilli subrayó que " la Argentina aprobó un Presupuesto con equilibrio fiscal y aumentos de partidas por encima de la inflación en áreas prioritarias . Un paso fundamental para seguir avanzando en las transformaciones que lidera el Presidente Javier Milei".

En su extenso posteo, Milei resaltó la laboro de la senadora Patricia Bullrich , el ministro Diego Santilli y "todos y cada uno de los 46 Senadores Nacionales que hoy dieron un ejemplo de patriotismo y responsabilidad ".

"No hay registro de la aprobación de un presupuesto con equilibrio fiscal de un espacio no peronista con estos números. Lo único comparable fue el presupuesto 2017, pero lamentablemente tenía déficit fiscal", detalló el Presidente.

LA LIBERTAD AVANZA La aprobación de hoy con 46 votos afirmativos, 25 negativos y 1 abstención en general de la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026 es un hecho histórico. No hay registro de la aprobación de un presupuesto con…

Sobre la ley de Inocencia Fiscal, Milei explicó que modificará "los umbrales por los cuales el Estado podía perseguir a los argentinos ante una eventual evasión de impuestos". En ese sentido, aseguró que la normativa "viene a reparar la estafa que el Estado le hizo a los argentinos durante 40 años, devolviéndoles la libertad de utilizar sus ahorros, y blindándolos para que ningún político del futuro se los pueda quitar". "Esta ley es revolucionaria", recalcó.

Luego de un largo detalle sobre la norma, invitó "a todos los argentinos que durante años huyeron de la inflación, del cepo o de todas las barbaridades que hizo la dirigencia política, a que adhieran al nuevo régimen simplificado de ganancias y puedan disponer de sus ahorros de manera segura para siempre".

La reacción del resto del arco político a la aprobación del Presupuesto 2026

El ministro de Economía Luis Caputo también se pronunció en X y sostuvo que "hay momentos en la historia en que la historia cambia". Allí mismo felicitó a Bullrich por su "excelente trabajo".

Por su lado, el ministro Santilli destacó en la red social que "por primera vez, la Argentina aprobó un Presupuesto con equilibrio fiscal y aumentos de partidas por encima de la inflación en áreas prioritarias" y lo consideró como "un paso fundamental para seguir avanzando en las transformaciones que lidera" Milei. Así, le dijo adiós al "despilfarro y mentira del 'Estado presente'”.

Hay momentos en la historia en que la historia cambia.

Excelente trabajo @PatoBullrich!

Por el lado contrario, el senador peronista Eduardo "Wado" de Pedro apuntó contra el Presupuesto al describir que "deja en evidencia lo que vienen haciendo hace ya dos años: castigar el derecho a la educación, la salud, la vivienda".



A su vez, señaló que "es el reflejo de un modelo económico que fracasó y que deja a millones afuera, destruyendo la producción, el trabajo y el salario".

Este es el primer Presupuesto que presenta el gobierno de Milei y deja en evidencia lo que vienen haciendo hace ya dos años: castigar el derecho a la educación, la salud, la vivienda; desfinanciar obras estratégicas, debilitar el federalismo y no ofrecer ninguna respuesta a los…

"Después de dos años de gobierno, el resultado es más desocupación, menos empresas, más deuda y menos ingresos para las familias argentinas. Y frente a ese fracaso, no se les ocurre nada mejor que recortar las funciones básicas del Estado. Por todo esto, no lo vamos a acompañar", finalizó De Pedro.