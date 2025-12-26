Euforia libertaria ante la sanción del Presupuesto 2026 en el Senado + Seguir en









Javier Milei y miembros de la cúpula gubernamental celebraron la aprobación de la ley de leyes en el Congreso.

Javier Milei celebró en sus redes sociales la aprobación del proyecto. Casa Rosada

Con mensajes en redes sociales, los principales dirigentes de La Libertad Avanza exaltaron a la sanción del Presupuesto 2026 en el Senado como un relevante triunfo político en el cierre del año. Javier Milei se limitó a su habitual celebración ("Viva la libertad, carajo"), pero fue secundado por una serie de funcionarios.

La holgada aprobación, que se alcanzó con 46 votos a favor y 25 en contra, tuvo también la reacción del jefe de Gabinete Manuel Adorni: "Señores, tenemos presupuesto 2026. Además, tal como corresponde: tenemos uno sin déficit fiscal. Dios bendiga a la República Argentina". Minutos después, el ministro del Interior Diego Santilli subrayó que "la Argentina aprobó un Presupuesto con equilibrio fiscal y aumentos de partidas por encima de la inflación en áreas prioritarias. Un paso fundamental para seguir avanzando en las transformaciones que lidera el Presidente Javier Milei".

A través de un video editado con inteligencia artificial, Patricia Bullrich -titular del bloque libertario en el Senado- manifestó que "Argentina tiene Presupuesto 2026. Lo aprobamos en su totalidad con equilibrio fiscal, orden y crecimiento" y aseguró que están "muy contentos con los senadores que votaron a favor de Argentina y con el equipo que trabajó para lograr el objetivo". El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara alta, el senador Ezequiel Atauche, sostuvo que se trató de "un paso histórico para continuar consolidando la Argentina del futuro que construye el presidente Javier Milei. Logramos la aprobación de un presupuesto con déficit cero real: la base innegociable para terminar con la inflación y que el país vuelva a crecer".

Dentro de las referencias de Diputados, Martín Menem -presidente de la Cámara baja- publicó una foto junto a su socio y familiar Eduardo "Lule" Menem y el ministro Diego Santilli, con el texto "Presupuesto aprobado. Con Javier Milei, orden y equilibrio fiscal". Por otro lado, el titular del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, resaltó que "el Senado aprobó el presupuesto de Javier Milei. Tenemos equilibrio fiscal garantizado para el año próximo. Argentina sigue en el camino del progreso y la libertad".

Presupuesto 2026: votación en el Senado Para más, el oficialismo logró dividir el voto peronista nucleado en el interbloque Popular. Los 21 miembros de Fuerza Patria rechazaron el proyecto general, al igual que los dos del Frente Cívico por Santiago (Moreno y Zamora), pero no así los senadores de Convicción Federal: la jujeña Carolina Moisés, la tucumana Sandra Mendoza y el catamarqueño Guillermo Andrada respaldaron la propuesta. Estos dos últimos se alinearon con la postura de los gobernadores de sus provincias, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil respectivamente.

Esos tres senadores replicaron su posición de apoyo al oficialismo en el segundo capítulo, el más controvertido porque incluía el artículo 30, que removió un párrafo de la Ley de Educación Nacional que establecía un 6% como piso de inversión en todos los niveles del sistema educativo, en simultáneo a que eliminó de la Ley Nº 27.614 el criterio de progresividad que debía tener el área de ciencia y tecnología hasta alcanzar el 1% del PBI en el 2032. Además le puso fin al Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, compuesto por un 0,2% de los Ingresos Corrientes, y al Fondo Nacional de Defensa, que representaba un 0,8% de los Ingresos Corrientes. En contraste, los otros dos miembros de Convicción Federal (el riojano Rejal y el puntano Salino) rechazaron en su totalidad el proyecto libertario. Además, los radicales Abad, Fama y Kroneberger apoyaron el Presupuesto 2026 en general, pero no acompañaron el capítulo 2, que se terminó aprobando con 42 votos a favor y 28 en contra. Además, hubo dos abstenciones: la cordobesa Alejandra Vigo y la neuquina Julieta Corroza, quienes responden a sus oficialismos provinciales.