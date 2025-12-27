Uno a uno, así votaron los senadores el Presupuesto 2026 de Javier Milei

A contrarreloj, el Gobierno logró aprobar la ley de leyes. Entre acuerdos y capítulos controversiales, así votaron los legisladores el primer Presupuesto de la gestión libertaria.

Tras dos años en el mandato, Javier Milei logró aprobar el Presupuesto 2026 , el primero de la era libertaria. Con un total de 46 votos a favor, 25 en contra y 1 abstención , la ley de leyes pasó la prueba en la Cámara alta.

El Gobierno logró finalmente un resultado cómodo, opuesto a una jornada que estuvo atravesada por un extenso debate , negociaciones a contrarreloj e , incluso, la presencia del ministro del Interior, Diego Santilli , uno de los encargados de evitar que se perdieran votos o que el texto sufriera modificaciones, como ocurrió en Diputados, donde perdió el Capítulo 11 que contenía el artículo que derogaba la Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario .

Así, con la flamante senadora Patricia Bullrich como punta de lanza en el Senado, el oficialismo no solo logró la aprobación en General, sino que también logró obtener mayoría en referencia al controversial Capítulo 2. El mismo - aprobado por 42 votos afirmativos, 28 negativos y 2 abstenciones - incluye artículos nuevos escenarios para el financiamiento universitario, educativo y científico.

En total, la votación se llevó a cabo con 71 de los 72 senadores presentes. En detalle, así voto cada uno de los legisladores:

Patricia Bullrich (La Libertad Avanza).

Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza).

Romina Almeida (La Libertad Avanza).

Carmen Alvarez Rivero (La Libertad Avanza).

Ivanna Marcela Arrascaeta (La Libertad Avanza).

Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza).

Mario Pablo Cervi (La Libertad Avanza).

Agustín Coto (La Libertad Avanza).

Vilma Facunda Bedia (La Libertad Avanza).

Joaquín Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza).

Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza).

Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza).

María Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza).

Agustín Aníbal Monteverde (La Libertad Avanza).

Nadia Judith Márquez (La Libertad Avanza).

Bruno Antonio Olivera Lucero (La Libertad Avanza).

María Emilia Orozco (La Libertad Avanza).

Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza).

Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza).

Enzo Paolo Fullone (La Libertad Avanza).

Edith Elizabeth Terenzi (del monobloque Despierta Chubut).

Luis Juez (del monobloque Frente Cívico de Córdoba).

Andrea Marcela Cristina (Frente PRO).

Enrique Martín Goerling Lara (Frente PRO).

María Victoria Huala (Frente PRO).

Carlos Omar Arce (Frente Renovador de la Concordia Social).

Sonia Elizabeth Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia Social).

Beatriz Luisa Avila (Independencia).

Julieta Corroza (La Neuquinidad).

José María Carambia (Moveré por Santa Cruz).

Natalia Elena Gadano (Moveré por Santa Cruz).

Eduardo Alejando Vischi (UCR).

Maximiliano Abad (UCR).

Flavio Sergio Fama (UCR).

Eduardo Horacio Galaretto (UCR).

Mariana Juri (UCR).

Daniel Ricardo Kroneberger (UCR).

Carolina Losada (UCR).

Silvana Lorena Schneider (UCR).

Rodolfo Alejandro Suárez (UCR).

María Alejandra Valenzuela (UCR).

Flavia Gabriela Royón (del monobloque Primero los Salteños).

Carlos Mauricio Espínola (Provincias Unidas).

Guillermo Eduardo Andrada ( Convicción Federal)

Sandra Mariela Mendoza

María Carolina Moises

En contra (25):

José Mayans (Justiciaa).

Adán Humberto Bahl (Justicialista).

Daniel Pablo Bensusán (Justicialista).

Jorge Capitanich (Justicialista).

Lucia Benigna Corpacci (Justicialista).

Eduardo “Wado” De Pedro (Justicialista).

Juliana Di Tullio (Justicialista).

Anabel Fernández Sagasti (Justicialista).

María Celeste Giménez Navarro (Justicialista).

María Teresa Margarita González (Justicialista).

Alicia Kirchner (Justicialista).

Marcelo Néstor Lewandowski (Justicialista).

Carlos Alberto Linares (Justicialista).

María Florencia López (Justicialista).

Cándida Cristina López (Justicialista).

Juan Luis Manzur (Justicialista).

Ana Inés Marks (Justicialista).

José Emilio Neder (Justicialista).

Mariano Recalde (Justicialista).

Martín Ignacio Soria (Justicialista).

Sergio Uñac (Justicialista).

Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago).

Elía Esther del Carmen Moreno (Frente Cívico por Santiago).

Jesús Fernando Rejal (Convicción Federal).

Fernando Aldo Salino (Convicción Federal).

Se abstuvo (1):

Alejandra María Vigo (Provincias Unidas).

Uno a uno, así votaron los senadores el Capítulo 2 Presupuesto 2026

El Presupuesto aprobado por el Congreso introdujo un cambio de fondo en la política educativa: deroga el artículo de la Ley de Financiamiento Educativo que fijaba como piso un gasto mínimo del 6% del PBI. Según advirtió la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), desde la sanción de esa norma en 2005 ese objetivo sólo se alcanzó en una oportunidad, en 2015.

Para 2026, el proyecto asigna a la función Educación y Cultura - que agrupa el conjunto de erogaciones del área sin distinción de jurisdicción - un total de $ 7,7 billones. Ajustado por la inflación prevista por el propio Gobierno, el presupuesto implica una caída real del 1% frente a 2025 y un recorte del 47,7% respecto de 2023.

En el detalle de las partidas, el texto convertido en ley prevé unos $90 mil millones para el esquema de vouchers educativos, lo que representa una baja real del 13,5% en relación con 2025. Desde el oficialismo explican ese retroceso por la menor cantidad de solicitudes de asistencia registradas durante este año. En contraste, la inversión destinada a becas educativas, entre ellas el programa Progresar, mostraría un incremento real del 4,1%.

image Así votaron los senadores el Capítulo 2 del Presupuesto.

Uno de los rubros que escapa a la lógica de ajuste es el Plan Nacional de Alfabetización, creado en junio de 2025. Para el ejercicio del próximo año se le asignaron $580 mil millones, lo que supone una suba real del 39,3% frente a los $352 mil millones presupuestados en 2025.

Por último, otro de los temas de fuerte debate fue el financiamiento universitario. Para el mismo, el Presupuesto 2026 destina $4.872 millones a las universidades nacionales, cifra que implica una reducción del 7,2% respecto de 2025 y una caída del 34,3% en comparación con 2023.

A favor:

Patricia Bullrich (La Libertad Avanza).

Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza).

Romina Almeida (La Libertad Avanza).

Carmen Alvarez Rivero (La Libertad Avanza).

Ivanna Marcela Arrascaeta (La Libertad Avanza).

Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza).

Mario Pablo Cervi (La Libertad Avanza).

Agustín Coto (La Libertad Avanza).

Vilma Facunda Bedia (La Libertad Avanza).

Joaquín Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza).

Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza).

Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza).

María Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza).

Agustín Aníbal Monteverde (La Libertad Avanza).

Nadia Judith Márquez (La Libertad Avanza).

Bruno Antonio Olivera Lucero (La Libertad Avanza).

María Emilia Orozco (La Libertad Avanza).

Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza).

Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza).

Enzo Paolo Fullone (La Libertad Avanza).

Edith Elizabeth Terenzi (del monobloque Despierta Chubut).

Luis Juez (del monobloque Frente Cívico de Córdoba).

Andrea Marcela Cristina (Frente PRO).

Enrique Martín Goerling Lara (Frente PRO).

María Victoria Huala (Frente PRO).

Carlos Omar Arce (Frente Renovador de la Concordia Social).

Sonia Elizabeth Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia Social).

Beatriz Luisa Avila (Independencia).

Julieta Corroza (La Neuquinidad).

José María Carambia (Moveré por Santa Cruz).

Natalia Elena Gadano (Moveré por Santa Cruz).

Eduardo Alejando Vischi (UCR).

Eduardo Horacio Galaretto (UCR).

Mariana Juri (UCR).

Carolina Losada (UCR).

Silvana Lorena Schneider (UCR).

Rodolfo Alejandro Suárez (UCR).

María Alejandra Valenzuela (UCR).

Flavia Gabriela Royón (del monobloque Primero los Salteños).

Carlos Mauricio Espínola (Provincias Unidas).

Guillermo Eduardo Andrada ( Convicción Federal)

Sandra Mariela Mendoza

María Carolina Moises

En contra:

José Mayans (Justiciaa).

Adán Humberto Bahl (Justicialista).

Daniel Pablo Bensusán (Justicialista).

Jorge Capitanich (Justicialista).

Lucia Benigna Corpacci (Justicialista).

Eduardo “Wado” De Pedro (Justicialista).

Juliana Di Tullio (Justicialista).

Anabel Fernández Sagasti (Justicialista).

María Celeste Giménez Navarro (Justicialista).

María Teresa Margarita González (Justicialista).

Alicia Kirchner (Justicialista).

Marcelo Néstor Lewandowski (Justicialista).

Carlos Alberto Linares (Justicialista).

María Florencia López (Justicialista).

Cándida Cristina López (Justicialista).

Juan Luis Manzur (Justicialista).

Ana Inés Marks (Justicialista).

José Emilio Neder (Justicialista).

Mariano Recalde (Justicialista).

Martín Ignacio Soria (Justicialista).

Sergio Uñac (Justicialista).

Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago).

Elía Esther del Carmen Moreno (Frente Cívico por Santiago).

Jesús Fernando Rejal (Convicción Federal).

Fernando Aldo Salino (Convicción Federal).

Maximiliano Abad (UCR).

Flavio Sergio Fama (UCR).

Daniel Ricardo Kroneberger (UCR)

Se abstuvieron: