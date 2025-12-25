El insólito error de la diputada Juliana Santillán sobre la Navidad que generó críticas en redes

La diputada libertaria publicó un mensaje por Nochebuena que rápidamente se difundió en redes por un equívoco religioso. No es la primera vez que queda envuelta en polémicas a través de sus redes sociales.

En sintonía con las celebraciones de Navidad, la diputada libertaria Juliana Santillán compartió en redes sociales un saludo navideño que terminó viralizándose, aunque no por el mensaje en sí, sino por un llamativo error conceptual.

“¡Feliz Nochebuena para todos y que esta Navidad de resurrección nos encuentre más fuertes y más unidos que nunca!”, expresó la legisladora en un video publicado el miércoles por la noche, acompañado por el texto: “Feliz Noche Buena de resurrección y Feliz Navidad para todos”. El mensaje, difundido cerca de las 20 horas, superó rápidamente las 400 mil visualizaciones y acumuló miles de interacciones.

Si bien los comentarios del posteo estaban restringidos, numerosos usuarios reaccionaron citando el video y agregando enlaces explicativo s. En particular, remarcaron que la Nochebuena conmemora la víspera del nacimiento de Jesús y no su resurrección, celebración propia del Domingo de Pascua, al cierre de la Semana Santa.

La confusión no tardó en convertirse en tendencia, con explicaciones históricas y religiosas que subrayaron la diferencia entre la Navidad —asociada al nacimiento de Cristo— y la Pascua, que recuerda su resurrección tras la crucifixión.

Santillán se encontraba en Mar del Plata, su ciudad natal, donde viajó para pasar las fiestas junto a su madre y sus hijos, cuando publicó el mensaje que desató la ola de comentarios.

Antecedentes recientes de Juliana Santillán: no es el primer error

El episodio se suma a otros traspiés públicos protagonizados por la diputada a lo largo del año. En junio, quedó en el centro de la escena tras un cruce televisivo con médicas residentes del Hospital Garrahan, en medio de un conflicto salarial. Durante la discusión, Santillán citó erróneamente el valor de la canasta básica familiar, asegurando que era de 360 mil pesos para un hogar tipo.

Sin embargo, datos oficiales del INDEC indicaban que la canasta básica total para una familia de cuatro integrantes superaba el millón de pesos, mientras que la cifra mencionada por la legisladora correspondía al umbral individual de pobreza. Pese a las correcciones en vivo, Santillán insistió en su afirmación.

También protagonizó intercambios tensos en el Congreso con legisladores de distintos bloques. En una sesión por la Ley de Financiamiento Educativo, el diputado socialista Esteban Paulón deslizó irónicamente que uno de los discursos más “articulados” del debate había sido dictado por auricular, en una referencia que en redes fue asociada directamente a Santillán.