El mensaje de Javier Milei por Navidad y Fin de Año: "Abróchense los cinturones"

El Presidente hizo un repaso de su gestión en materia económica, política y social y prometió mayores reformas para el segundo tramo de la gestión.

El jefe de Estado expresó sus deseos para estas fiestas con su habitual slogan “Que Dios los bendiga a todos, que las fuerzas del Cielo los acompañe y VLLC”.

El presidente Javier Milei publicó este miércoles 24 de diciembre un mensaje en redes sociales para celebrar las fiestas y prometió mayores reformas para el segundo tramo de la gestión. “ Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas ”, cerró el mandatario en el video que utilizó para celebrar Noche Buena y Navidad . El año pasado había difundo otro video vestido de Papá Noel con una motosierra en las manos.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, la idea del mandatario era realizar un repaso de su gestión en materia económica, política y social. “ Nosotros bajamos el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a 0. Es el proceso de estabilización más exitoso de la historia y vamos a seguir por el mismo camino: bajando gastos e impuestos ”, expresó.

“Pusimos la inflación en orden y mal que les pese sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. Eliminamos el cepo cambiario de la economía para siempre”, enumeró y sumó: “Acaba de firmarse el acuerdo bilateral y comercial con Estados Unidos”.

Asimismo, en la selección de discursos recopilados, el equipo presidencial destacó la celebración del mandatario de la reducción a cero de protestas sociales y remarcó la pelea contra el narcotráfico del Ministerio de Seguridad.

“ Fuimos contra los narcotraficantes, equipamos a las fuerzas y creamos la Dirección Federal de Investigaciones para perseguir al crimen organizado ”, sentenció.

En otro pasaje, elogió la creación e implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) que se implementó en las elecciones de medio término y afirmó: “Ningún gobierno siendo oficialista quiso hacer la BUP y los únicos que tuvimos el coraje para hacerlo fuimos nosotros”. __IP__

“A partir de ahora, a pintar de violeta todo el país. El país entero de la Quiaca a Ushuaia confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la Patria”, se lo escucha plantear tras el triunfo de La Libertad Avanza el 26 de octubre, y aclaró: “Con ese Congreso vamos a ir hasta el hueso hasta hacer a la Argentina el país más libre del mundo y que volvamos a ser grandes nuevamente”.

Por último, el jefe de Estado expresó sus deseos para estas fiestas con su habitual slogan “Que Dios los bendiga a todos, que las fuerzas del Cielo los acompañe y VLLC”. Sin embargo, luego de un corte de cámara, el video concluyó con una promesa legislativa: “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”, se lo escucha plantear.