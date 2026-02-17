SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
17 de febrero 2026 - 14:40

La UOM cuestionó la "tibieza" de la CGT y reclamó un paro con movilización contra la reforma laboral

El gremio metalúrgico de Córdoba cuestionó la convocatoria de la CGT y exigió una huelga con movilización al Congreso durante el debate de la reforma laboral. La central obrera confirmó un paro general de 24 horas sin marcha.

El líder de la seccional cordobesa cuestionó a la central sindical.

El líder de la seccional cordobesa cuestionó a la central sindical.

El secretario general de la seccional cordobesa, Rubén Urbano, sostuvo que la modalidad impulsada por su sector será un “paro activo”, con abandono de tareas desde las 10 de la mañana en cada ciudad y movilización al Congreso para quienes puedan trasladarse a Buenos Aires.

Informate más

“No nos sirve un paro dominguero, un paro matero en estos momentos cruciales. No se trata de un acuerdo salarial, sino de algo gravísimo como quitar leyes y derechos que tenemos los trabajadores”, afirmó el dirigente metalúrgico en declaraciones radiales.

Tensión interna en la central obrera

La CGT resolvió convocar el cuarto paro general contra el gobierno de Javier Milei. La medida, que durará 24 horas, coincidirá con el tratamiento del proyecto en Diputados y contará con la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), lo que implicará la paralización del transporte público.

Sin embargo, dentro del sindicalismo surgieron reclamos para que la protesta incluyera una movilización masiva frente al Congreso. La propuesta fue impulsada por referentes como Octavio Argüello (Camioneros), Osvaldo Lobato (UOM) y Sergio Palazzo (bancarios), aunque finalmente prevaleció la estrategia de paralización total sin marcha centralizada.

Urbano, integrante del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), consideró que la convocatoria debería haber surgido con mayor firmeza desde la conducción de la central obrera. “Evidentemente no tendría que haber salido de una organización o de un frente, sino de nuestra central”, remarcó.

CGT marcha al congreso
La CGT resolvi&oacute; el paro de la reforma laboral de manera virtual

La CGT resolvió el paro de la reforma laboral de manera virtual

Críticas al contenido de la reforma

El malestar sindical se concentra especialmente en el artículo 44 del proyecto, que modifica el régimen de licencias por enfermedad o accidente no laboral. La nueva redacción establece que los trabajadores percibirán el 50% del salario durante la licencia, con posibilidad de elevarlo al 75% si se demuestra que la causa no responde a una acción voluntaria ni al conocimiento previo del riesgo.

Desde distintos gremios sostienen que esa disposición implica un recorte de derechos. Daniel Yofra, titular de la Federación de Aceiteros, afirmó que la reforma “perjudica a todos los trabajadores” y advirtió que, de no haber convocado la CGT, su sector igualmente habría impulsado medidas de fuerza.

La decisión de la CGT se adoptó en una reunión virtual del Consejo Directivo y marca un endurecimiento de la postura frente al Ejecutivo. Aunque el Gobierno realizó concesiones vinculadas al sostenimiento de las cuotas solidarias sindicales, para varios gremios lo obtenido resulta insuficiente. Además del paro, el triunvirato cegetista participará de la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, donde comenzará el análisis formal del proyecto aprobado en el Senado.

En este contexto, la UOM y otros sectores gremiales anticipan una semana de alta tensión política y sindical. Mientras el oficialismo busca avanzar con la sanción definitiva de la reforma, el movimiento obrero debate su estrategia y exhibe diferencias internas sobre el alcance y la modalidad de la protesta.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias