Los bonos en dólares abren al alza en Nueva York y el mercado permanece atento al Congreso

Esta semana se define si se trata en Diputados el proyecto de reforma laboral. Paralelamente, el Ministerio de Economía volverá a ofrecer un canje de deuda para títulos ajustados por la evolución del dólar oficial.

Los bonos en dólares abren al alza en Nueva York.

Los bonos en dólares abren al alza en Nueva York y esta será la primera rueda de la semana a nivel local luego de los feriados de carnaval. La semana pasada obtuvo media sanción en el Senado el proyecto de reforma laboral y esta semana se define si se trata en Diputados. El Ministerio de Economía volverá a ofrecer un canje de deuda para títulos ajustados por la evolución del dólar oficial.

image Esta semana se trata el proyecto de reforma laboral en la cámara de Diputados. La semana pasada obtuvo media sanción en el Senado. Se espera que este miércoles tenga lugar una reunión de comisión, donde el proyecto debe obtener dictamen antes de poder ser debatido en el recinto. Si obtiene dictamen, podría tratarse en el recinto tan pronto como el jueves.

En Diputados se requieren 129 votos para aprobar el proyecto y, si bien La Libertad Avanza cuenta con 95 bancas, se espera que consiga el apoyo suficiente de bloques aliados para aprobarlo. Uno de los artículos que generó debate esta semana fue el artículo 44, introducido por el Senado, que reducía la compensación salarial percibida por los trabajadores durante enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo.

"Aliados del Gobierno presionaron para eliminar este artículo por completo, cambio que el Gobierno habría aceptado para asegurar el quórum. Como resultado, si el proyecto se aprueba con modificaciones, deberá volver al Senado para la ratificación de los cambios", especificó Max Capital.

Canje de deuda del Tesoro El Ministerio de Economía volverá a ofrecer un canje de deuda este miércoles 18 de febrero para títulos ajustados por la evolución del dólar oficial, en una nueva operación destinada a extender plazos y ordenar el perfil de vencimientos en el corto plazo.

Se trata de la tercera conversión consecutiva en lo que va del año sobre instrumentos dollar-linked, emitidos principalmente durante el período preelectoral para contener la demanda de cobertura cambiaria de empresas e inversores. La estrategia oficial apunta a trasladar compromisos inmediatos hacia fechas posteriores, sin alterar las condiciones de ajuste por tipo de cambio y procurando evitar tensiones en el mercado oficial.

