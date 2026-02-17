Reforma laboral: trabajadores navales y del Subte se suman al paro de la CGT y se consolida el cese de transportes

SICONARA lanzó un paro por 48 horas en todo el país y moviliza al Congreso contra una reforma que excluye al personal embarcado. En el Subte la medida será por 24 horas.

Trabajadores del subte anunciaron la adhesión al paro convocado por la CGT contra la reforma laboral.

El paro general anunciado por la Confederación General del Trabajo (CGT) sigue sumando actores claves del transporte. El Sindicato de Conductores Navales (SICONARA) anunció este martes un paro nacional por 48 horas desde las 00 del miércoles, mientras que los trabajadores del Subte lo harán por 24 horas desde el jueves, en rechazo a la reforma laboral .

El sindicato resolvió la medida ante un proyecto que, según denunció, recorta derechos laborales básicos y deja a los trabajadores fuera del régimen protector general.

La protesta se realizará en conjunto con la Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fesimaf) , en el marco del tratamiento de la reforma laboral convocado en comisión de Diputados para las 14 horas.

El secretario general del gremio, Mariano Vilar, sostuvo que la iniciativa “pretende excluir al personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo , dejándolo fuera de la protección laboral básica y ubicándolo bajo el Código de Comercio. Lo cual es una negligencia que reclamamos sea excluida ahora en Diputados luego de su aprobación en el Senado”.

Además, confirmó que el jueves habrá una movilización al Congreso de la Nación Argentina.

Desde la organización advirtieron que, de aprobarse el proyecto, se consolidará “un ajuste laboral que atenta contra principios protectores elementales, deteriora las condiciones del transporte marítimo y generará impactos operativos directos sobre la logística y el comercio exterior del país, por eso nos movilizamos al Congreso Nacional este jueves”.

Mariano Vilar Mariano Vilar, secretario de SICONARA.

Vilar remarcó que los conductores navales “somos trabajadores argentinos en Argentina, en tierra o en el mar, y debemos regirnos por los mismos derechos que el resto. Pretenden excluirnos incluso del alcance de la justicia laboral, ubicándonos bajo el Código de Comercio como si no fuéramos trabajadores, incluyéndonos en otros regímenes, como los que se encuentran privados de su libertad”.

En ese sentido, advirtió que el paro de 48 horas forma parte de la continuidad del plan de lucha y que el sindicato no descarta profundizar las medidas, incluso por tiempo indeterminado, si no hay respuestas.

El gremio ratificó que “esto no es modernización ni adecuación normativa: es un recorte de derechos. Pretenden convertir a los trabajadores embarcados en personal con menor tutela jurídica, debilitando garantías esenciales frente al abuso patronal”.

También alertó que excluir al sector del régimen laboral implica poner en riesgo licencias y resguardos frente al fraude, y que la medida puede tensionar el funcionamiento del sistema marítimo y afectar la cadena del comercio exterior.

La conducción sindical subrayó que la especificidad de la actividad marítima nunca implicó resignar derechos, sino complementarlos dentro del marco protector vigente, y que el paro se inscribe en un estado de alerta y movilización frente al debate legislativo.

“La actividad marítima es estratégica para el país. No aceptaremos una legislación que degrade condiciones laborales y comprometa el normal desarrollo del transporte y la producción”, concluyó Vilar.

SICONARA representa a trabajadores de buques pesqueros, areneros, remolcadores portuarios, buques offshore, tanques, portacontenedores y de carga, así como remolcadores de empuje.

Cómo se aplicará el paro de navales

La medida contempla un cese general de actividades entre el miércoles a las 00 y el jueves a las 24, con criterios diferenciados según el tipo de buque.

En el caso de los remolcadores de empuje, las tripulaciones deberán detener las operaciones, finalizar únicamente las maniobras en curso y permanecer en puerto o en su lugar habitual de amarre; los buques que estén navegando deberán buscar un amarre seguro antes del inicio formal del paro.

Para los buques tanque, portacontenedores y de carga, los ingresos a puerto o monoboyas previstos dentro del período de la medida deberán fondear en rada hasta su finalización. Aquellos que se encuentren operando al comenzar el paro deberán concluir la operación en curso y, en caso de estar listos para zarpar, fondear hasta que finalice la huelga.

En el segmento offshore, se mantendrán únicamente las tareas vinculadas a la seguridad de las instalaciones. Las demás operaciones quedarán suspendidas y los buques que se encuentren en puerto demorarán su salida hasta el cierre de la medida.

En todos los casos, el sindicato garantizó que se sostendrán guardias mínimas y rondas de seguridad, con el objetivo de proteger a la tripulación, los buques, las cargas y el medio ambiente.

El paro de los trabajadores del Subte

LÍNEA B DE SUBTE Las estaciones de Subte y Premetro estarán cerradas de 00 a 24 horas este jueves. Gobierno de la Ciudad

Los trabajadores del Subte anunciaron que se plegarán al reclamo realizando un paro total de Subte y Premetro de 00 a 24 horas este jueves.

"Rechazamos la reforma laboral que intenta imponer el gobierno de Javier Milei. No se trata de modernización sino de quita de derechos a las y los trabajadores. Con su aprobación pretende borrar, de la noche a la mañana, décadas de conquistas del pueblo trabajador", señalaron en un comunicado.