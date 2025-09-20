La chicana de Luis Caputo a Juan Grabois: "Te merecés ser Presidente"

El ministro de Economía le respondió la dirigente luego de ser señalado por "fundir el país". En su mensaje, ironizó sobre el gobierno de Alberto Fernández.

El ministro de Economía , Luis Caputo , se cruzó con el líder social Juan Grabois , luego de que este lo acusara de fundir el país y le advirtiera que "la iba a pagar toda él" . Así, la respuesta del funcionario fue, entre otras cosas: "Te merecés ser presidente".

“ Tenés razón. Hace 20 meses ustedes habían dejado un país parecido a Suiza y la sociedad injustamente votó a Javier Milei, a pesar del laburazo que habían hecho", comenzó Caputo irónico.

En esa línea, agregó: "Además fuiste siempre un tipo muy educado, respetuoso de la propiedad privada y con ideas económicas que jamás fracasaron. Yo creo que te mereces ser Presidente “.

En el marco de una semana adversa para el Gobierno, tanto en el plano político como en el económico, el ministro de Economía, Luis Caputo , defendió el programa y aseguró que van a " vender hasta el último dólar en el techo de la banda".

Este jueves, el mayorista, que es referencia del mercado, finalizó en $1.474,5, en el tope de la banda superior y el Banco Central tuvo que salir a vender u$s379 millones para contener la escalada de la divisa.

Buscando dar un mensaje de tranquilidad para los mercados, el funcionario remarcó que "hay suficientes dólares para todos" y sostuvo que no va a haber cambios en la política monetaria porque el "programa es sólido".

"Confiamos plenamente en el programa. No nos vamos a mover, no va a haber cambios. Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda. Los dólares del BCRA como los que hemos comprado sirven para defender el techo. Es un programa sólido. Hay suficientes dólares para todos y es el esquema en el que se acordó en su momento".