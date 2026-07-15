Una caravana de argentinos tiñó de celeste y blanco la ciudad de Atlanta en la previa de Argentina e Inglaterra + Agregar ámbito en









Con la Selección a horas de disputar una nueva semifinal mundialista, Atlanta vive la pasión albiceleste. Caravanas, banderazos y cánticos coparon la ciudad estadounidense antes de la semifinal.

Miles de argentinos coparon las inmediaciones del estadio.

A minutos del inicio del partido entre Argentina e Inglaterra, la ciudad de Atlanta ya es una fiesta celeste y blanca. Miles de hinchas argentinos marchan en caravana hacia el Mercedes-Benz Stadium para la semifinal del Mundial 2026, un cruce que promete quedar en la historia grande del fútbol.

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Desde temprano, el centro de la ciudad se pintó de celeste y blanco. Los hinchas ocuparon los puntos neurálgicos y protagonizaron un banderazo multitudinario que funcionó como preludio de la jornada. Según reportes de medios internacionales, la convocatoria congregó a miles de personas y convirtió el downtown de Atlanta en una postal futbolera inolvidable.

El clima que se respira es de euforia total. Familias enteras, grupos de amigos y también hinchas que cruzaron solos el continente se unieron a la caravana, que avanza al ritmo de bombos, banderas y cánticos que remiten a las gestas más recordadas de la Selección. Todo el fervor apunta a un mismo objetivo: otra final del mundo.

La sorpresa en el equipo para jugar contra Inglaterra El entrenador Lionel Scaloni realizó un golpe en la mesa con un importante cambio para jugar contra Inglaterra. El volante del Atlético Madrid, Giuliano Simeone, se mete en el equipo para jugar por la derecha.

Quien sale para que ingrese el hijo de Diego "Cholo" Simeone será el volante Rodrigo De Paul, un habitual titular en el ciclo del técnico al frente de la Selección argentina.

La formación de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Giuliano Simeone; Lionel Messi y Julián Álvarez.