La Fanta abrió otra grieta con Larreta en JxC

El periodista se diferenció rápidamente de las hipótesis sobre una posible manipulación televisiva. "Tan llamativo que lo dije al aire porque me di cuenta al toque. Y cuestioné. Son los riesgos del vivo. En el conteo, los sacamos eso. Abrazo y gracias por vernos", respondió a un usuario de Twitter.

A falta de tres meses para la realización de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Argentina, las encuestas televisivas y las acciones en la calle pueden condicionar el voto de aquellos electores que se encuentran indecisos.

Larreta y la gaseosa: qué dijeron dirigentes de JxC

Distintos dirigentes que integran la coalición de Juntos por el Cambio se manifestaron al respecto del hecho televisivo que vincula a Larreta con la gaseosa. El diputado Ricardo López Murphy posteó una foto a través de su cuenta oficial en Twitter. "Colosalmente artificial la bebida Fanta. Los porteños preferimos la cervecita", expresó el integrante de Republicanos Unidos.

https://twitter.com/rlopezmurphy/status/1656299586611298310 Colosalmente artificial la bebida Fanta. Los porteños preferimos la cervecita pic.twitter.com/rYsg9BND7y — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) May 10, 2023

Hernán Lombardi, diputado e integrante del PRO, también se expresó con ironía y habló sobre su rechazo a la Fanta: "No tomo Fanta . No me gusta lo artificial. Prefiero sabores auténticos".