Elecciones 2023 EN VIVO: escala la tensión entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio tras el fallo de la Corte

Live Blog Post

Grabois: “Me voy a poner de acuerdo con Wado de Pedro”

Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y candidato a presidente, aseguró que llegará a un consenos con el ministro del Interior de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto: “Yo con Wado me voy a poner de acuerdo, todavía no se lanzó. Y Wado efectivamente depende de una estructuración más vertical del marco táctico, de la que yo no dependo. Yo no dependo de ninguna estructura por fuera de nuestros compañeros”.

En declaraciones con El Destape Radio, aseguró que “Vamos a llegar a un mayor nivel de acuerdo con Cristina. No con los que rodean a Cristina. No me quiero meter en la teoría del cerco. Pero hay un grupete que está obsesionado con (Sergio) Massa. No se lo creen ni ellos. Me molesta mucho. Ahora son todos los genios de la política”.