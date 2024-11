La Fundación Pensar del PRO destacó la caída de la inflación y el superávit con Milei, pero alertó por empleo y pobreza

El think tank del PRO presentó un informe sobre los diez meses del gobierno de Javier Milei en el que valoran positivamente la desinflación y la mejora de las cuentas públicas. Sin embargo, alertan por nuevas preocupaciones en la sociedad.

La Fundación Pensar, el think tank del PRO , defendió este jueves la implementación del plan económico que lleva adelante el gobierno de Javier Milei al destacar "la persistente baja de la inflación" y la "consolidación del superávit fiscal" como dos hitos alcanzados en sus primeros diez meses de gestión. Sin embargo, alertan por la evolución del empleo, la pobreza y las reservas del BCRA.

"Si hay algo que no se puede negar es que Javier Milei está haciendo lo mismo que prometió en campaña", afirma la directora de la consultora Casa Tres, Mora Jozami , en el prólogo del documento. "De hecho, es el principal activo del gobierno, el 53% de los argentinos cree que la gestión nacional es mejor o igual a lo que esperaba ”, agrega según datos propios.

Según Jozami, el Presidente "mostró resultados" en la lucha contra la inflación, el saneamiento de las cuentas públicas y el achicamiento del estado. Sin embargo, se pregunta: "¿Alcanza? ¿Es suficiente? Quizás no pero era lo que había que hacer para evitar una crisis". Las formas en que transite los próximos meses, mediante armados electorales y medidas que redunden en la actividad económica, serán "las claves sobre las que se sostendrá el apoyo de la opinión pública".

El informe de la Fundación Pensar asegura que, al menos por el momento, la sociedad "banca" al gobierno. "La gestión y la imagen del presidente mantienen su aprobación" y "los argentinos no se arrepienten de su voto". Además, destacan que la esperanza "es un sentimiento que acompaña".

La Fundación Pensar destacó la caída de la inflación y el superávit fiscal

Entre los puntos destacados a nivel económico, el think tank resalta la baja de la inflación y el déficit cero "más consolidados". El frente monetario, que suponía un desafío importante para la gestión libertaria, transita "mejor de lo esperado", mientras que la actividad, el consumo, los ingresos y el empleo "se recuperan", pero este último a un ritmo más lento.

El informe de la fundación del PRO destaca que las políticas económicas aplicadas para reducir la inflación "van por buen camino". "Septiembre fue la más baja en 34 meses, desde noviembre de 2021. Es la primera vez que perfora el piso de 4,0% desde febrero de 2022. La inflación núcleo registró un aumento de 3,3%, la primera baja desde mayo. Consultoras privadas estiman que la inflación de octubre perforará el 3%", adelantan.

Lo mismo consideran sobre la política fiscal. "Argentina es el único país con superávit fiscal en Sudamérica, según el FMI", señalan e indican que el camino es el correcto. Actualmente, el resultado fiscal financiero arroja un superávit de 0,4% de acuerdo a cifras de Economía. El gasto primario entre enero y septiembre se derrumbó 29%.

En cuanto a la evolución del dólar, la fundación destaca que la brecha está "mejorando lentamente" y "tocó un mínimo desde abril 2024". Sin embargo, aclaran que el tipo de cambio en diciembre 2023 a precios de hoy "equivale a $1746" y el Tipo de Cambio Real del Banco Nación cayó 29%. Desde el sector empresario continúan con su reclamo para la eliminación del cepo, en coincidencia con economistas de la City.

Desde Pensar ponen el foco en otros dos factores. Por un lado, la variación de la deuda bruta, que entre enero y septiembre creció u$s89.395 millones. Por otro, el nivel de reservas netas, que pese a la devaluación y el ingreso de divisas del campo apenas crecieron en u$s4.882 millones.

salario real fundacion pensar.jpg

El relevamiento también analiza la evolución del salario en los diez meses de gobierno de Milei. En ese sentido, destacan que la recuperación "se sostiene" dado que en los últimos cinco meses mostraron signos de crecimiento y en el acumulado anual "continúan en signos positivos". Sin embargo, aún están debajo de diciembre del 2023: "Aumentaron un 201% contra un incremento de los precios de 238%". El salario salario mínimo cayó 27%, el ingreso promedio está -11%, las jubilaciones con bono un 6% abajo. Cabe destacar el salto del 60% en la Asignación Universal por Hijo.

En cuanto al empleo, desde Pensar aseguran que por primera vez se detuvo la caída y en dos meses se duplicó la cantidad de empresas que prevén contrataciones. Pese a ello, las cifras reflejan que está lejos de recuperarse los puestos de trabajo perdidos en el año.

La actividad económica y la previsión para el 2025

De cara al próximo año afirman que hay "una luz al final del túnel" y citan un informe del FMI que prevé un crecimiento de la economía argentina del 5% en 2025. De confirmarse, sería el mayor incremento en toda América.

Entre los motivos que impulsarían la economía, desde Pensar destacan la producción de petróleo que supuso "un récord en la última década y Argentina exportó petróleo por más de u$s4.000 millones en lo que va de 2024". Además, las exportaciones de carne vacuna "alcanzaron la cifra más alta de los últimos 57 años".

Respecto a la actividad económica en general, destacan que por segundo mes consecutivo registró un aumento. Los sectores que más empujan la recuperación son el Acero (7%), la Construcción (6%), el Comercio (2%), el Petróleo (2%), la Industria (2%), Finanzas (2%), Hoteleros (2%) y Minería (1%).

El consumo apenas repuntó el mes de octubre. Las ventas en comercios minoristas aumentaron 2,9% en comparación interanual con 2023. "Es la primera variación interanual positiva este año", señalan desde Pensar. La venta de carnes se ubicó en el nivel más bajo en 26 años (cayó 17%), lo mismo que la yerba mate (acumula caída del 10%).

empleo fundacion pensar.jpg

En el documento, la fundación presenta el Índice de Desarrollo Nacional (IDN), un indicador de seguimiento mensual en el que ponderan "una serie de 50 indicadores que representan en su conjunto el grado de desarrollo y progreso de Argentina". La escala de desarrollo va desde el 0 al 10 con diferentes niveles: de 0.0 a 2.0 es "muy bajo", de 2.0 a 4.0 es "bajo", de 4.0 a 6.0 es "medio" y de 6.0 a 10.0 es considerado "alto. El IDN de Pensar para octubre fue de 3,3.

En comparación con septiembre, el indicador muestra una mejora. De acuerdo al análisis propuesto por la fundación, entre las ponderaciones positivas que impulsaron el IDN al alza están la caída sostenida de la inflación y el riesgo país, el aumento del salario real por 5 meses consecutivos y la caída en homicidios dolosos. De manera negativa contribuyeron el estancamiento en el empleo, la caída en las reservas y el aumento en la pobreza, aunque no muestran una caída respecto al mes pasado sino una continuidad.

indice fundacion pensar.jpg

Milei y la sociedad argentina: "Aprobación sólida"

Respecto a la relación del gobierno con la sociedad, el informe asegura que hay una "aprobación sólida" pese a que Milei lleva adelante "el mayor ajuste de la historia del país. Esto se debe, según Pensar, a que está "materializando las promesas de campaña, como bajar la inflación y reducir el gasto estatal". Si la imagen del gobierno era positiva en un 45% durante enero, para octubre subió al 49%. Además, solo 1 de cada 10 argentinos se arrepiente de su voto, una cifra similar a la registrada en el primer mes del año.

La aprobación del Presidente Milei se sostiene en el 50% (apenas dos puntos debajo de enero), mientras que la esperanza es el sentimiento que mayor representa a los ciudadanos consultados. En cuanto a la expectativa por un futuro mejor, el 44% asegura que "el sacrificio inicial tendrá su recompensa al final del camino, lo que refleja una caída de cinco puntos respecto a enero.

A lo largo del año la preocupación principal de los argentinos fue mutando desde la inflación hacia otros factores. En octubre, el desempleo lideró el ranking. "A medida que el gobierno demostró resultados en la baja de la inflación, la preocupación por el desempleo empezó a aumentar en un contexto de recesión económica general", explican en el informe. La inflación pasó del 27% en enero al 9% en octubre, debido a la caída del IPC, mientras que el miedo a perder el empleo subió del 5% al 12%.

Otro factor relevante del análisis que propone la fundación tiene que ver con la responsabilidad de la crisis actual. "A 11 meses de la presidencia de Milei, casi la mitad de los argentinos le atribuye la responsabilidad de la crisis económica del país a las políticas del último gobierno kirchenerista. Esta brecha lógicamente cada vez es menor, aunque se mantiene como principal responsable la gestión de Fernández, CFK y Massa", afirman.

Plano internacional: acuerdo Mercosur-Unión Europea y balanza comercial

En el plano internacional, la Fundación Pensar resalta la importancia de que se concrete el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, aún en stand by por diferencias en el bloque del viejo continente. "El acuerdo Mercosur-UE es clave para atraer inversiones, ya que la UE es el mayor inversor global. Experiencias en otros países muestran cómo estos acuerdos multiplican la llegada de capital extranjero y preparan a Argentina para firmar futuros acuerdos", afirman.

Aclaran que no se trata solo de "aumentar exportaciones" sino que es "un ancla institucional" dado que "ofrece reglas claras y estables, necesarias para la estabilidad económica". Además, alinea al país "con normas que trascienden gobiernos, generando confianza y previsibilidad para quienes producen y exportan".

Su implementación permitiría la "modernización productiva con acceso a insumos y tecnología más baratos" y aumentaría el valor agregado. Además, daría paso a una "reconversión gradual, protegiendo sectores sensibles y marcando un camino de integración sostenida y segura para los próximos 20 años".

El informe destaca aquellos sectores que "empujan la recuperación" a partir de las exportaciones. La pesca lidera con el 17%, el agro sigue con el 5%, la minería explica un 6% mientras que la energía un 2%. El septiembre las exportaciones crecieron 21%. Además, destacan el rol del blanqueo para impulsar la actividad por el ingreso de u$s18.000 millones, la política de "Cielos abiertos" para el sector aerocomercial y aseguran que gracias al Régimen de Inversión (RIGI) se proyectan ingresos de divisas para proyectos por u$s12.654 millones.

Relación con el Congreso y el apoyo del PRO a leyes clave para Milei

El vínculo del gobierno con el Congreso ha sido al menos polémico desde la llegada de Milei a la Casa Rosada. Las descalificaciones hacia los diputados y senadores reinaron en los últimos diez meses. La política de veto a las leyes sancionadas sin respaldo del Ejecutivo se volvieron una norma.

Pese a la difícil relación con el Palacio Legislativo, Milei logró sancionar una serie de leyes clave. Allí, jugó un papel importante el PRO. Desde Pensar destacan la labor parlamentaria del partido de Macri para la sanción de la ley Bases, el Paquete Fiscal y los vetos a las leyes de Movilidad Jubilatoria y Financiamiento Universitario, como también a la aprobación de la Boleta única.

Además, resaltan el trabajo mancomunado para avanzar con proyectos como la Educación esencial (con media sanción en Diputados) y la Privatización de Aerolíneas Argentinas (se está tratando en comisión), ambos impulsados por el PRO. Lo mismo ocurre en el caso de Ficha limpia, Voto argentinos exterior, Democratización sindical y Ley anti bloqueos.

Sobre la situación de las universidades, el think tank PRO asegura que están a favor de que aquellas que son de gestión pública sigan por ese camino. "No está en discusión", afirman. "Pero eso no es lo mismo que decir que sí a cualquier costo", agregan.

El informe también apunta contra aquellos sectores que "ponen palos en la rueda" e identifican en el Congreso al kirchnerismo y aliados por la aprobación de la ley de Jubilaciones y Universidades, y el rechazo del DNU 70/23 de Milei en el Senado.