Los candidatos a la embajada de EEUU: dos libertarios, un macrista y un peronista se anotan en la danza de nombres

Uno de los candidatos para suceder a Werthein en la embajada argentina en Washington es el banquero Juan Nápoli. Asesor de Milei en temas financieros durante la campaña, fue el encargado de armar un coloquio paralelo al de IDEA en Mar del Plata para atraer inversores a La Libertad Avanza. Presidente del Banco de Valores e integrante de ADEBA, Nápoli viajó el año pasado a reunirse en Wall Street con mas de 80 bancos y fondos de inversión interesados en el plan dolarizador de Milei.

La otra figura de La Libertad Avanza con chances de desembarcar en la embajada en Washington es Demián Reidel, jefe de asesores del Presidente. Es uno de los funcionarios de máxima confianza política y personal del Presidente y uno de los principales nexos con el empresario Elon Musk. Milei lo suele mencionar también como merecedor junto a él del Premio Nobel de Economía. "Si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian", reveló el Presidente durante un viaje a Praga en junio pasado.

ALERTA A INVERSORES! PELIGRO!! Queda menos de un año!



Para que? Para invertir a precios bajos en Argentina.



Se está dando todo para que el país despegue. En menos de un año serán las elecciones legislativas. Cuando LLA gane arrasando, se eliminarán los últimos obstáculos de… — Demian Reidel (@dreidel1) November 6, 2024

Reidel se mostró eufórico en redes sociales luego del triunfo de Trump. Publicó un posteo en X casi en modo "croupier" advirtiendo a los inversores de todo el mundo que esta es la última oportunidad para apostar por Argentina. No va más. "El mercado LA VE. Quieren comprar barato? Es ahora. No digan que no les avisé. Un año. Tic tac…", fue el últimatum del jefe de asesores del Presidente.

El candidato del PRO

Sin embargo, desde Estados Unidos le acercaron otro nombre a Werthein para ocupar la embajada argentina. Se trata de Alex Malcom Campbell, senador bonaerense por la primera sección electoral y socio en la Argentina de Carlos Trujillo, exembajador ante la OEA en la primera presidencia de Donald Trump. Campbell estuvo en marzo con el nuevamente electo presidente estadounidense en Miami durante un evento de recaudación de fondos del partido republicano.

Quiero felicitar a @realDonaldTrump por su triunfo como presidente de los Estados Unidos.



Este resultado no solo refleja la volundad de los estadounidenses, si no que también trae una gran oportunidad para la Argentina, promoviendo el comercio y la inversión en un contexto de… pic.twitter.com/nbkWbat2ar — Alex Campbell (@AlexCampbellOK) November 6, 2024

Campbell y Trujillo comparten además oficina en Buenos Aires en una consultora de asuntos públicos y jurídicos. Pero más allá de sus contactos en Washington, relación que pasará directamente por Werthein, el senador del PRO está alineado con María Eugenia Vidal y Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires, justamente el territorio donde La Libertad Avanza podría cerrar un frente electoral con el partido amarillo para las legislativas del próximo año.

El otro candidato natural es Daniel Scioli, quien declaró que se encuentra listo para el nuevo desafío si es que el Presidente lo necesita. Incluso reveló que domina el idioma inglés pero también tras lenguas como el portugués, francés y el italiano. Actual embajador en Brasil, el excandidato presidencial del peronismo está de cualquier modo casi descartado para ser designado nuevo embajador argentino ante Estados Unidos.

Mensaje a Donald Trump

Anoche Javier Milei celebró la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos y le envió un eufórico mensaje al candidato republicano desde las redes sociales. "Felicitaciones por su formidable victoria electoral", escribió el mandatario desde su cuenta de la red social X (ex Twitter). "Sabemos que podemos contar con usted para hacer a Argentina grande nuevamente", agregó.

El mensaje de Milei en su cuenta de la red social X apareció escrito íntegramente en idioma inglés. Tras la felicitación, acompañada de una imagen especial de ambos, el Presidente expresó su emoción por el resultado provisorio de los comicios. "Ahora, Make America Great Again. Saben que pueden contar con Argentina para llevar a cabo su tarea. Éxitos y bendiciones" cerró Milei en su saludo a Trump este miércoles.