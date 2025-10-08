La Libertad Avanza: el errático casting de candidatos de Javier Milei en provincia de Buenos Aires

Javier Milei pasó de José Luis Espert , a Diego Santilli y Karen Reichardt como primeros candidatos en la provincia de Buenos Aires en menos de 72 horas. La campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires transita horas de incertidumbre. Hace menos de una semana, el Presidente le daba su apoyo explícito al "Profe" en medio del narco escándalo por los pagos recibidos de parte del extraditable Fred Machado y, hace menos de 24 horas, presentaba a "el Colo" en Mar del Plata como su nuevo primer candidato a diputado nacional en reemplazo de Espert.

Los planes del Presidente duraron poco . El fallo del juez electoral Alejo Ramos Padilla rechazó el planteo de La Libertad Avanza y confirmó a Karen Riechardt al tope de la boleta. En Casa Rosada intentaban esta mañana minimizar los efectos del revés judicial que atornilló a la ex actriz de Brigada Cola como primera candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en reemplazo de José Luis Espert y descartaban hacerla renunciar para que Diego Santilli quede al tope de la boleta. "No tiene sentido porque si no nos autorizan la reimpresión de las boletas, las fotos de Espert y Karen van a seguir apareciendo", explicaba un integrante de la mesa bonaerense de La Libertad Avanza ante la consulta de Ámbito .

Santilli quedará al frente de la campaña en territorio bonaerense ocupando la centralidad mediática y de las actividades proselitistas acompañado por Reichardt a quien en La Libertad Avanza no logran encuadrar en la disciplina partidaria ya que la exactriz reporta directamente a Javier Milei. "A mí me eligió el Presidente y nadie me da órdenes" , se ufana la ahora primera candidata de LLA.

La errática campaña bonaerense del oficialismo es un síntoma de la falta de conducción política y la ausencia de un esquema de toma de decisiones coordinado en la el gobierno nacional . Milei impuso a Espert como primer candidato a pesar del veto cruzado de Karina y de Santiago Caputo. Luego la hermana del presidente negoció un acuerdo con el PRO de Mauricio Macri que incluía invisibilizar al partido amarillo en la Marce electoral que fue inscripta como Alianza La Libertad Avanza sin ninguna referencia al partido amarillo del ex presidente. Para finalmente, y tras la renuncia de Espert, intentar posicionar al Santilli, candidato del PRO, como cabeza de lista.

Sube también un lugar como candidato en la boleta Sebastián Pareja, jefe de LLA en la provincia de Buenos Aires y brazo político de Karina y Eduardo "Lule" Menem en ese distrito. Se trata del arquitecto del acuerdo con el PRO quien negoció la rendición del macrismo para que entregue desde el nombre de la alianza electoral hasta el color de la boleta para luego terminar entronando a Santilli ante la urgencia política que desató la renuncia de Espert a la primera candidatura.

Tras la paliza electoral que La Libertad Avanza sufrió en los comicios desdoblados del 7 de septiembre ante el peronismo de Fuerza Patria que lidera Axel Kicillof, la Casa Rosada reseteó la campaña y salió casi con desesperación a intentar reconquistar al electorado de lo que fue Juntos por el Cambio que se había volcado a su favor en el balotaje del 2023. La estrategia incluyó dos reuniones con Mauricio Macri en Olivos la semana pasada y recorridas del Presidente por Entre Ríos junto al gobernador PRO, Rogelio Frigerio con una incursión previa en Santa Fe donde manda el radical Maximiliano Pullaro.

Candidatas de Javier Milei

De Karen Reichardt en Mar del Plata a Virgina Gallardo en Corrientes con escala este jueves en Mendoza donde lo recibirán con un protesta. El tour de campaña "Juntos por el Cambio" de Javier Milei continúa esta semana luego de su paso por Mar del Plata, municipio donde gobierna el intendente PRO, Guillermo Montenegro, y donde el Presidente ensayó una exaltación de las virtudes como candidato de Diego Santilli.

KAREN REICHARDT JAVIER MILEI La Justicia resolvió que Karen Reichardt encabece la lista de diputados nacionales por el provincia de Buenos Aires. La Libertad Avanza

Alianzas de La Libertad Avanza

La campaña de La Libertad Avanza se enfoca en distritos donde gobiernan dirigentes que pertenecieron a Juntos por el Cambio con el objetivo de intentar lograr un triunfo a nivel nacional en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Además de la recorrida del Presidente de este jueves en San Rafael junto al mandatario del radicalismo, Alfredo Cornejo, se podría incluir una caminata por Chaco donde al igual que en Mendoza, los libertarios van en alianza con la UCR del gobernador Leandro Zdero.

De todos modos, y a pesar de la gira de Lisandro Catalán por la provincia por ahora con nulos resultados en las votaciones del Congreso, el mapa de alianzas del Gobierno nacional es frágil. Los diputados mendocinos que responden a Cornejo rechazaron por ejemplo el veto de Javier Milei al financiamiento universitario y se ausentaron a la hora de definir la emergencia pediátrica a pesar de compartir boleta con La Libertad Avanza en su provincia.

Milei participará el jueves en San Rafael junto a Cornejo y a Luis Petri, Ministro de Defensa saliente y primer candidato a diputado nacional, del almuerzo de las fuerzas vivas de la Cámara de Comercio. En paralelo, y como en todos los puntos del país donde el Presidente se presentó a hacer campaña, se prepara una protesta de sindicatos, organizaciones sociales y autoconvocados en las inmediaciones del centro de congresos y exposiciones de San Rafael, donde manda el intendente peronista Omar Félix, para repudiar la presencia del Presidente.

"No tenemos demasiadas precisiones pero lo que sí tenemos confirmado es que van a haber tres anillos de seguridad, uno de Provincia, uno después de la Policía Federal y por último la Casa Militar", explicó esta semana Gabriel Brega, presidente de la Cámara de Comercio e Industria local, en declaraciones a medios de la provincia.

El sábado, Milei irá a Resistencia y desde la capital chaqueña se trasladará hasta Corrientes donde realizaría una caminata por la costanera junto a Virginia Gallarado. En la campaña para las elecciones provinciales del 31 de agosto, cuando el candidato a gobernador de La Libertad Avanza quedó en cuarto lugar y no llegó al 10% de los votos, Karina Milei había realizado una accidentada visita a la capital correntona que debió ser interrumpida en medio de otra manifestación en contra del gobierno nacional. Esta vez, el Presidente se mostrará con Virginia Gallardo, la primera candidata a diputada nacional de los libertarios.