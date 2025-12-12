Millones de personas marcharon en Portugal contra una reforma laboral + Seguir en









El proyecto legislativo "Trabajo XXI" fue reprobado en las calles por más de tres millones de personas, en todo el país europeo. La nueva normativa impulsada por el oficialismo comparte ideas con el proyecto de Javier Milei.

La Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP) convocó el pasado jueves a una marcha multitudinaria en contra del proyecto de reforma laboral, presentado por el primer ministro, Luis Montenegro. Según la CGTP, más de tres de millones de personas marcharon contra "Trabajo XXI", el proyecto presentado por Montenegro, que según el gobierno portugués, busca mejorar la competitividad del mercado de trabajo y aumentar la productividad.

La iniciativa legislativa que comparte puntos con la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, fue rechazada contundentemente por sindicatos portugueses y millones de personas en todo el país europeo. Tiago Oliveira, secretario de la organización, aseguró desde el aeropuerto de Lisboa que la jornada es una “señal inequívoca de la exigencia de mejores salarios y más derechos”, así como un “éxito” y “una verdadera respuesta de los trabajadores a la agresión del Gobierno hacia el sector de los trabajadores”.

Si bien la propuesta fue presentada en julio de este año, las protestas contra el proyecto legislativo han ido solo en aumento. El pasado 8 de noviembre, miles de personas se habían congregado en Lisboa en contra del proyecto oficialista, pero la marcha del pasado jueves, congregó a más de 3 millones de personas, en un país con una población de apenas 10,3 millones de habitantes.

El proyecto de Montenegro en Portugal y el de Milei en Argentina, comparten el banco de horas laborales, que busca en ambos proyectos, "mediante el acuerdo de ambas partes" designar cuántas horas por día podría trabajar un empleado.

Según la CGTP, eso supondría que la jornada laboral podría aumentar hasta dos horas diarias, alcanzando las 50 horas semanales y un máximo de 150 horas al año "de trabajo gratuito para los empresarios".

Otra de las medidas más polémicas del proyecto portugués, consiste en que la flexibilidad de horarios para madres y padres con hijos de hasta 12 años con discapacidad o enfermedad crónica, pasarán a depender del "ajuste al funcionamiento de la empresa". El Gobierno portugués sostiene que las reformas previstas tienen como objetivo flexibilizar aún más el mercado laboral. “La huelga es política y motiva a quienes jamás llegaron a un acuerdo y no quieren un acuerdo”, protestó esta semana Montenegro en la Asamblea Nacional.